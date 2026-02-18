スターバックスでは、2月18日(水)よりSAKURAシーズンが始まります。今回発売されるSAKURAビバレッジは、『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』、『桜 咲くよ ラテ』、『桜 咲くよ 白桃 ソーダ』の３種類。それぞれの特徴やおすすめのカスタマイズを、メディア向けに開催された試飲会で聞いてきました。

新作『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』はどんな味?

スターバックスで毎年大人気のSAKURAシーズン。今年は、“新しい日々に向かって、毎日をがんばる人を応援したい”という想いから、それぞれの桜が咲くことを願った応援の気持ちを込めた3種類のSAKURAビバレッジが登場します。

『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』(Tallサイズのみ/持ち帰り687円、店内利用700円)

『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』は、カップの底に白桃風味のジュレとミルクプリン、ボディには白桃をベースにしたフラペチーノを合わせています。

カップには桜味のソースを沿わせ、トップにはホイップクリームと2色のさくらフレーバーシェイブをトッピングし、桜の花びらを演出していました。

ひと口含んだ瞬間から白桃の上品な甘みが口いっぱいに感じられ、ほんのりと甘いミルクプリンとすっきりとした白桃ジュレのプルプルとした食感がアクセントになります。飲み進めていくとカップに沿わせた桜味のソースがゆっくりと混ざり合い、桜味のクリーミーでやさしい甘さの余韻が残ります。桜よりも白桃とミルクの味わいが強く感じられ、全体的にすっきりとしつつ、やわらかな雰囲気を楽しめる一杯となっていました。

『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』のカロリーは?

『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』のカロリーは、359kcalです。

『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』の価格は?

『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』の価格は、Tallサイズのみの販売で、店内利用の場合700円、持ち帰りの場合687円です。

『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』のオススメのカスタムは?

オススメのカスタムは、桜フレーバーが好きな人は『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』限定でできる「桜 ソース カスタマイズ」(55円)が一押し。桜の味わいをプラスすることで、白桃をよりすっきりと楽しむことができます。逆に桜 ソースなし(0円)のカスタマイズもできるので、白桃をメインに味わいたい人はチャレンジしてみてください。

さらにソイミルクに変更(0円)することで、ソイミルクのまろやかさが桜の風味を際立てますよ。

『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』の販売期間は?

『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』の販売期間は、2月18日(水)からなくなり次第終了となります。

新作『桜 咲くよ ラテ』はどんな味?

『桜 咲くよ ラテ』(Tallサイズのみ/持ち帰り618円、店内利用630円)

『桜 咲くよ ラテ』は、桜の味わいをしっかりと楽しみながら、見た目からもお花見をしている気分になれる一杯です。カップの表面には、バリスタが一杯一杯「桜が咲きますように」と応援する想いを込めながら、2色のさくらフレーバーシェイブとチョコレートソースで桜アートを描き、桜が咲く様子を表現しています。

筆者はホットをいただいたのですが、桜とミルクのやさしい味わいがひと口ごとにふんわりと広がり、ほっと心をほぐしてくれるような味わい。飲み進めていくとさくらフレーバーシェイブが溶けていくからか、桜の味わいをより感じられるようになりました。3種類の中で一番桜を感じられる一杯になっているので、桜フレーバーが好きな人はぜひ味わってみてください。

『桜 咲くよ ラテ』のカロリーは?

『桜 咲くよ ラテ』のカロリーは、ホット373kcal、アイス333kcalです。

『桜 咲くよ ラテ』の価格は?

『桜 咲くよ ラテ』の価格は、Tallサイズのみの販売で、店内利用の場合630円、持ち帰りの場合618円です。

『桜 咲くよ ラテ』のオススメのカスタムは?

オススメのカスタムは、『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』と同じく、桜フレーバーと相性の良いソイミルクに変更(0円)にすることで、桜の風味をよりダイレクトに感じることができますよ。

『桜 咲くよ ラテ』の販売期間は?

『桜 咲くよ ラテ』の販売期間は、2月18日(水)からなくなり次第終了となります。

新作『桜 咲くよ 白桃 ソーダ』はどんな味?

『桜 咲くよ 白桃 ソーダ』(Tallサイズのみ/持ち帰り579円、店内利用590円)

『桜 咲くよ 白桃 ソーダ』は、白桃と桜の風味をどちらも楽しめる、リフレッシュに適した一杯。プルプル食感の白桃ジュレと、桜と白桃を中心にラベンダーやカシス、バニラが香る夜の桜をイメージした紫色のピーチフレーバーシロップを入れて強炭酸水で割っており、飲む前に混ぜると紫とピンクのかわいらしいグラデーションが現れます。

プルプルの白桃ジュレは、春らしいすっきりとしたフレーバーで、夜桜ピーチフレーバーシロップのエレガントな味わいに包まれます。甘さは控えめで、強炭酸水のシュワシュワとした爽快感もあいまり、気持ちをリセットしたい時や、ぽかぽか陽気の日に恋しくなりそうです。

『桜 咲くよ 白桃 ソーダ』のカロリーは?

『桜 咲くよ 白桃 ソーダ』のカロリーは、78kcalです。

『桜 咲くよ 白桃 ソーダ』の価格は?

『桜 咲くよ 白桃 ソーダ』の価格は、Tallサイズのみの販売で、店内利用の場合590円、持ち帰りの場合579円です。

『桜 咲くよ 白桃 ソーダ』のオススメのカスタムは?

オススメのカスタマイズは、シトラス果肉を追加(+110円)すること。相性の良い味わいはもちろん、オレンジのカラーがプラスされることでより春らしいビジュアルも楽しむことができますよ。

『桜 咲くよ 白桃 ソーダ』の販売期間は?

『桜 咲くよ 白桃 ソーダ』の販売期間は、『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』や『桜 咲くよ ラテ』と同じく、2月18日(水)からなくなり次第終了となります。

SAKURAシーズン限定のコーヒーやスイーツも

左：『スターバックス スプリング シーズン ブレンド』(250g 1,980円、100g 910円)、右：『桜抹茶ドーナツ』(持ち帰り314円、店内利用320円)

SAKURAシーズンには、店頭だけでなくおうちでも春の到来を楽しめるコーヒーやスイーツも同日より発売されます。

『スターバックス スプリング シーズン ブレンド』は、ハニーブッシュを思わせる甘みのあるフローラルな風味とココアのような余韻を持つやわらかな味わいが特徴。新しい季節に前向きな気持ちを感じさせてくれます。

一方、『桜抹茶ドーナツ』は、ふんわりと桜が香るドーナツ生地に抹茶クリームを入れ、桜と抹茶のコーティングで春らしい華やかさを表現しています。桜のほのかな香りと抹茶の深い風味は春の訪れにぴったり。ほんのりと塩味が聞いていて桜と抹茶の味わいをより引き立てますよ。

年度末が近づき、新しい季節に向けて忙しくなり始めた人も多いはず。そんな頑張っている人を後押しするSAKURAビバレッジで、ひと休みしながら春を感じてみてはいかがでしょうか？