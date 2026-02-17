ゴディバ ジャパンは2月18日から、「GODIVA × LABUBU」コレクションを全国のゴディバショップ、GODIVA caféおよびゴディバ オンラインショップにて販売する。

今年100周年を迎えたゴディバと若い世代から支持を受ける『THE MONSTERS』の両ブランドの価値観をもとに、『THE MONSTERS』に登場するLABUBUをデザインした「GODIVA × LABUBU」コレクションが誕生。

同コレクションでは、LABUBUをデザインしたオリジナルパッケージに、ゴディバならではの贅沢な味わいと繊細なデザインのチョコレートを詰め合わせている。

「GODIVA × LABUBU チョコレート ポップアップボックス」(3,888円)は、 ポップアップボックスの引き出しに、ダークとミルクのG キューブ計5粒と、LABUBUのイラストが描かれたパール缶を詰め合わせた商品。

「GODIVA × LABUBU ミルクチョコレート缶」(4,320円)は、LABUBUをかたどった缶に、LABUBU形のミルクチョコレート2枚が入った商品。3月上中旬より順次販売予定となる。

「GODIVA × LABUBU マスターピース ダークチョコレート 10粒入」(2,808円)は、ダークチョコレートガナッシュをダークチョコレートで包んだ「マスターピース ダークチョコレート」を、LABUBUが描かれたオリジナル缶に詰め合わせた商品。

「GODIVA × LABUBU マスターピース ミルクチョコレート ヘーゼルナッツ 10粒入」(2,808円)は、ヘーゼルナッツのフィリングをミルクチョコレートで包んだ「マスターピース ミルクチョコレート ヘーゼルナッツ」を、LABUBUが描かれたオリジナル缶に詰め合わせた商品。

「GODIVA × LABUBU チョコレート & ティーカップセット ギフトボックス」(1万4,300円)は、ゴールドカラーのLABUBUのイラストが描かれたボックスに、LABUBU形のタブレットチョコレートとティーカップ&スプーンをセットした商品。

同商品はオンラインショップ限定で、3月上中旬より順次販売予定となる。

上記の商品は、全国のゴディバショップ・GODIVA café・ゴディバ オンラインショップで取り扱っており、なくなり次第終了となる。

「GODIVA × LABUBU ヘーゼルナッツ ダークチョコレート」(レギュラーサイズ:870円、ラージサイズ:980円、ホット:770円)は、ヘーゼルナッツの芳醇な香りと、濃厚なチョコレートがとけ合うドリンク。なめらかな口あたりの中に、ナッツのやさしい風味が重なる一杯となっている。

オリジナルデザインのスリーブ付きで、特別感を楽しめる。一部店舗を除く全国のショコリキサー取扱店にて販売し、なくなり次第終了予定。

なお、記載の価格は消費税8%を含む税込価格で、イートイン利用の場合は消費税10%を含む価格での販売となる。

「GODIVA × LABUBU ダークチョコレート ソフトクリーム」(レギュラーサイズ:1,650円)は、濃厚なダークチョコレートソフトに、ローストヘーゼルナッツの香ばしさとフィアンティーヌのサクサク感をプラスした商品。オリジナルスリーブ&金属製スプーン付きの特別仕様となっている。

同商品は、一部店舗を除く全国のソフトクリーム取扱店で販売する。また、記載の価格は消費税8%を含む税込価格で、イートイン利用の場合は消費税10%を含む価格での販売となる。

(C)POP MART