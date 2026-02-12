スターバックス コーヒー ジャパンは、2月18日よりSAKURAの季節を存分に楽しめる『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』、『桜 咲くよ ラテ』、『桜 咲くよ 白桃 ソーダ』の3種類を販売する。

桜味と白桃、今年は選べる3つのSAKURA

今年のSAKURAプロモーションではSAKURAの季節を存分に楽しめる3つのビバレッジを用意。白桃の味わいが広がる『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』、桜の季節を味わいから存分に楽しむ『桜 咲くよ ラテ』、白桃と桜、どちらの美味しさも盛り込んだ『桜 咲くよ 白桃 ソーダ』。桜味が好きな人も、さくらの気分を味わいたい人にもSAKURAを楽しんでもらえるビバレッジだという。

『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』

『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』は、一口含んだ瞬間から上品な白桃の味わいを口いっぱいに感じられる一杯。白桃風味のジュレとミルクプリンを重ね、ボディには、白桃をベースにしたフラペチーノを合わせている。

カップには桜味のソースを沿わせ、トップは2色のさくらフレーバーシェイブで桜の花びらを演出。桜の花びらを思わせる淡い色合いの一杯で、ぷるんとしたミルクプリンの食感に白桃のとろっとした甘み、飲み進めると桜のソースが徐々に混ざり、ほんのり桜の風味も感じられるとのこと。

今年はさらに自分好みの一杯にカスタマイズができるのも嬉しいポイント。白桃をよりすっきりと楽しみたい人には、桜ソース無し、桜味をもっと楽しみたい方には、桜ソースを追加して楽しめるという。

『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』Tallサイズのみ

＜持ち帰りの場合＞687円 ＜店内利用の場合＞700円

※桃果肉・果汁5%未満。うち、白桃の割合は99%

『桜 ソース カスタマイズ』

＜持ち帰りの場合＞54円 ＜店内利用の場合＞55円

対象商品『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』のみ



『桜 咲くよ ラテ』

『桜 咲くよ ラテ』は桜の味わいをしっかりと楽しみながら、見た目からもさくらを堪能できる一杯。バリスタが一杯一杯、「桜が、咲きますように」と応援する想いを込めながら、桜が咲く様子をトッピングで表現する。

ひと口ごとにふんわりと広がるやさしいさくらとミルクの味わいに、2色のフレーバーシェイブとチョコレートソースで描いたさくらアートが、心をほっとほぐし、前向きな気持ちを届けてくれる一杯。

『桜 咲くよ ラテ』(Hot/Iced)

＜持ち帰りの場合＞618円 ＜店内利用の場合＞630円

※Mobile Order & PayではHotのみの提供。店頭では、ホットとアイス両方を販売。

『桜 咲くよ 白桃 ソーダ』

白桃と桜の風味をどちらも楽しめる、すっきりとした味わいの『桜 咲くよ 白桃 ソーダ』。白桃ジュレのぷるんとした食感に、さくらや白桃、ラベンダーやカシス、バニラの香りを合わせた夜の桜をイメージしたピーチフレーバーシロップがふわっと香る、しゅわしゅわっと弾ける炭酸が心地よい一杯。

さくらの香りに癒されながら、もうひと踏ん張り頑張りたいときや、気持ちをリフレッシュしたいひとときに寄り添ってくれる一杯とのこと。