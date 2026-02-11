スターバックス コーヒー ジャパンは、スターバックス リザーブ ロースタリー 東京にて、2月18日より桜シーズンをスタートする。テーマは「Serendipity in SAKURA - あなたのSAKURAに出会う春 -」。同日より桜の新作ビバレッジ4種を発売する。
あわせて、桜の開花を待つ目黒川の風景や館内の情景から着想を得た「目黒川で一番ちいさなお花見展」を初開催。全4作品の桜のミニチュアアートが館内に並ぶ。展示は2026年2月18日より開催。2月17日にプレオープンを実施する。展示時間は店舗営業時間に準ずる。
会場では、Hanabira工房、諸星昭弘、monde、しろくまパンによるミニチュアアートを展開。フォトブック風の参加型作品や、コーヒー工場を表現した作品、目黒川の夕景を切り取った情景、春の商品を風景として再現した作品などが並ぶという。
桜の新作ビバレッジ
今回登場する商品は以下の4種。
『さくら バレルエイジド コールド ブリュー』は、ウイスキー樽で熟成させたコーヒー豆をベースに桜の香りを重ねたコールドブリュー。やわらかな甘みと桜の風味が広がる一杯。
ウイスキー樽熟成のコーヒーに桜のニュアンスを重ねた一杯が『夕桜 アリュール ピーチ ティー』。ピーチトランクイリティとさくらアリュールをブレンドし、夕桜ジュレやスパークリングウォーター、ピーチフレーバームースを重ねたティービバレッジとなっている。
『桜うぐいす ほうじ茶 ティー ラテ』は、加賀棒ほうじ茶に桜の風味とうぐいすきなこを合わせた、和のやさしい味わいが広がるティーラテ。
いちごと桜 アリュール ティーのミルクフォームを重ねたカクテル『桜 アリュール ストロベリー フィズ』は、店内利用のみ2,500円。スピリットフリーも用意する。
販売期間は2月18日から。取り扱いはスターバックス リザーブ ロースタリー 東京。
Roastery Tokyo 7周年 Fun Party
ロースタリー 東京では7周年を記念し、『Roastery Tokyo 7周年 Fun Party』を開催する。
価格は4,500円。
開催は2026年2月27日18:30開場、19:00-21:00。
会場はアリビアーモ バー3FおよびAMU4F。
ロースタリー 東京のビバレッジとフードを立食形式で楽しめる周年イベントとなる。