スターバックス コーヒー ジャパンは、スターバックス リザーブ ロースタリー 東京にて、2月18日より桜シーズンをスタートする。テーマは「Serendipity in SAKURA - あなたのSAKURAに出会う春 -」。同日より桜の新作ビバレッジ4種を発売する。

スターバックス リザーブ ロースタリー 東京

あわせて、桜の開花を待つ目黒川の風景や館内の情景から着想を得た「目黒川で一番ちいさなお花見展」を初開催。全4作品の桜のミニチュアアートが館内に並ぶ。展示は2026年2月18日より開催。2月17日にプレオープンを実施する。展示時間は店舗営業時間に準ずる。

会場では、Hanabira工房、諸星昭弘、monde、しろくまパンによるミニチュアアートを展開。フォトブック風の参加型作品や、コーヒー工場を表現した作品、目黒川の夕景を切り取った情景、春の商品を風景として再現した作品などが並ぶという。

桜の新作ビバレッジ

(参考)開花時期のロースタリー 東京

今回登場する商品は以下の4種。

『さくら バレルエイジド コールド ブリュー』店内利用1,300円 持ち帰り1,276円

『さくら バレルエイジド コールド ブリュー』は、ウイスキー樽で熟成させたコーヒー豆をベースに桜の香りを重ねたコールドブリュー。やわらかな甘みと桜の風味が広がる一杯。

『夕桜 アリュール ピーチ ティー』店内利用1,200円 持ち帰り1,178円

ウイスキー樽熟成のコーヒーに桜のニュアンスを重ねた一杯が『夕桜 アリュール ピーチ ティー』。ピーチトランクイリティとさくらアリュールをブレンドし、夕桜ジュレやスパークリングウォーター、ピーチフレーバームースを重ねたティービバレッジとなっている。

『桜うぐいす ほうじ茶 ティー ラテ』。店内利用1,100円 持ち帰り1,080円

『桜うぐいす ほうじ茶 ティー ラテ』は、加賀棒ほうじ茶に桜の風味とうぐいすきなこを合わせた、和のやさしい味わいが広がるティーラテ。

『桜 アリュール ストロベリー フィズ』 店内利用のみ2,500円

いちごと桜 アリュール ティーのミルクフォームを重ねたカクテル『桜 アリュール ストロベリー フィズ』は、店内利用のみ2,500円。スピリットフリーも用意する。

販売期間は2月18日から。取り扱いはスターバックス リザーブ ロースタリー 東京。

Roastery Tokyo 7周年 Fun Party

ロースタリー 東京では7周年を記念し、『Roastery Tokyo 7周年 Fun Party』を開催する。

価格は4,500円。

開催は2026年2月27日18:30開場、19:00-21:00。

会場はアリビアーモ バー3FおよびAMU4F。



ロースタリー 東京のビバレッジとフードを立食形式で楽しめる周年イベントとなる。