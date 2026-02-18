2026年2月の新作5品まとめ(2月17日発売予定)

本記事ではミニストップで2月17日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、人気商品を通常より５０％増量した「増量フェア」を開催。鶏めしなど和の味わいを楽しめるごはんメニューを中心に、食べ応えのあるお弁当や手軽なパンメニューなど、豊富なラインナップで商品が登場しています。

ミニストップ2026年2月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「3種のミックスサンド 増量」(321.84円)

価格 : 321.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

たまご、ハム、ツナサラダの3種類の具材が楽しめる、食べ応えのあるサンドイッチ「3種のミックスサンド 増量」(321.84円)は、期間限定でツナサンドを1層増量しています。

「得々にぎり12貫+6貫」(645.84円)

価格 : 645.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

銀鮭とトラウトサーモン、トロサーモン、穴子、カレイ、カニカマ、玉子を2貫ずつ盛り合わせたにぎり寿司のセット「得々にぎり12貫+6貫」(645.84円)も期間限定で増量しています。

「鶏めし&みそロースとんかつ弁当」(699.84円)

価格 : 699.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「鶏めし&みそロースとんかつ弁当」(699.84円)は、八丁味噌ベースのタレをたっぷりかけた三元豚ロースかつと、旨みのある鶏めしを盛り付けたお弁当です。

「フィッシュカツロール(ナポリタンとたまご入り)」(267.84円)

価格 : 267.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

3種類の具材が楽しめるボリュームのあるロールパン「フィッシュカツロール(ナポリタンとたまご入り)」(267.84円)は、タルタルソースをかけたフィッシュカツと、完熟トマトソースを使用したナポリタン、コクのあるたまごサラダを盛り合わせています。

「petite ガレット・ティラミス」(267.84円)

価格 : 267.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

フランス・ブルターニュ地方発祥のそば粉のガレットをティラミス風にアレンジした「petite ガレット・ティラミス」(267.84円)は、コーヒーカスタードとコーヒーシロップを加えたティラミスホイップにクランブルを混ぜ、ガレットで包んでいます。

まとめ

2月17日発売の新商品は、ミニストップ大感謝祭の「増量フェア」で50%増量中の「サンドイッチ」や「握り寿司」、ボリューム満点の「鶏めし&みそロースとんかつ弁当」や「ロールパン」、ティラミス風味にアレンジした「ガレット」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用