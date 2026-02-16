2026年2月の新商品5品まとめ(2月17日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

  • ローソン2026年2月の新商品まとめ

    ローソン2026年2月の新商品まとめ

【2月17日更新! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
ナチュラルローソン、1都3県で「イタリアフェア」を開催 – サラダやお惣菜、お菓子など全56品を展開
ローソン、『ノラネコぐんだん ニャーニャーパンさがし』キャンペーンを2月17日より開催 - オリジナルパン発売やプレゼント企画など
【ローソン】驚くほどしっとりほろほろ新食感!　たっぷりクリームをサンドした「しっとりビスケットサンド」「しっとりビスケットサンド ショコラ」を発売
ローソン、「明治おいしい牛乳」シリーズとコラボしたパン2品を発売
【2月10日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【2月10日更新! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
ローソン「盛りすぎチャレンジ」第3週から、 鶏のから揚げを増量したお弁当&でからあげクン 夢のMIX味が登場
物価高時代の救世主? 家族で挑戦したローソン「盛りすぎチャレンジ」【実食レポ】
ローソン、かつサンドが3個に増量した「盛りすぎ! 厚切りロースカツサンド」を販売中
【2月3日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【2月3日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
関連画像をもっと見る

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「盛りすぎ! ナポリタン」(697円)

  • 「盛りすぎ! ナポリタン」(697円)

    「盛りすぎ! ナポリタン」(697円)

価格 : 697円
エネルギー : 1,100kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

懐かしのケチャップ味がたまらない、総重量が通常品の1.5倍というボリューム満点のナポリタンが登場です。ベーコンや玉ねぎなどの具材感も楽しみつつ、とにかくお腹いっぱいパスタを堪能したいときにぴったりな一品。どこか安心する味わいを、圧倒的な満足感とともに楽しめます。

「背脂にんにく豚チャーハン」(697円)

  • 「背脂にんにく豚チャーハン」(697円)

    「背脂にんにく豚チャーハン」(697円)

価格 : 697円
エネルギー : 824kcal
※中四国地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

豚骨醤油スープで仕上げた濃厚な味わいのチャーハンが登場です。ゴロっとした豚チャーシューに加え、コクと旨みのあるにんにく背脂を合わせることで、一口食べれば食が進むスタミナ満点のこちら。にんにくの香りが食欲をそそる、満足度の高い一杯に仕上がっています。

「温野菜サラダ(しょうゆ糀たれ)」(333円)

  • 「温野菜サラダ(しょうゆ糀たれ)」(333円)

    「温野菜サラダ(しょうゆ糀たれ)」(333円)

価格 : 333円
エネルギー : 57kcal
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

しょうゆ糀たれで食べる温野菜サラダが登場。彩り豊かな野菜を蒸し上げ、素材の甘みと旨みを引き出した一品が登場。しょうゆ糀の優しい塩味とコクが野菜の美味しさを際立たせ、ランチや夕食のたしにも最適な、身体に嬉しいヘルシーメニューです。

「具! パン グラタンコロッケ&メンチカツ タルタルソース」(300円)

  • 「具! パン グラタンコロッケ&メンチカツ タルタルソース」(300円)

    「具! パン グラタンコロッケ&メンチカツ タルタルソース」(300円)

価格 : 300円
エネルギー : 638kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

二つの具材で大満足な『具! パン』シリーズから、グラタンコロッケとメンチカツをサンドした一品が登場です。ふんわりとした生地に、クリーミーなコロッケとジューシーなメンチカツを贅沢に詰め込んだダブルの食べ応え。タルタルソースのアクセントが絶妙にマッチします。

「とろ～り半熟卵のカレーパン」(225円)

  • 「とろ～り半熟卵のカレーパン」(225円)

    「とろ～り半熟卵のカレーパン」(225円)

価格 : 225円
エネルギー : 305kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域では商品仕様と価格が異なるとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

もっちりとした生地にカレーフィリングと半熟風卵を組み合わせた、とろけるような美味しさのカレーパンが登場です。スパイシーに仕上げたカレーの味わいを、まろやかな卵が包み込んでくれるこちら。小腹が空いた時やおやつにもおすすめの、満足感のある一品になります。

まとめ

2月17日発売の新商品は、「盛りすぎ! ナポリタン」や「背脂にんにく豚チャーハン」、「とろ～り半熟卵のカレーパン」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

その他商品はこちらをチェック : 【新商品】

※画像は公式ホームページより引用

【2月17日更新! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
ナチュラルローソン、1都3県で「イタリアフェア」を開催 – サラダやお惣菜、お菓子など全56品を展開
ローソン、『ノラネコぐんだん ニャーニャーパンさがし』キャンペーンを2月17日より開催 - オリジナルパン発売やプレゼント企画など
【ローソン】驚くほどしっとりほろほろ新食感!　たっぷりクリームをサンドした「しっとりビスケットサンド」「しっとりビスケットサンド ショコラ」を発売
ローソン、「明治おいしい牛乳」シリーズとコラボしたパン2品を発売
【2月10日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【2月10日更新! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
ローソン「盛りすぎチャレンジ」第3週から、 鶏のから揚げを増量したお弁当&でからあげクン 夢のMIX味が登場
物価高時代の救世主? 家族で挑戦したローソン「盛りすぎチャレンジ」【実食レポ】
ローソン、かつサンドが3個に増量した「盛りすぎ! 厚切りロースカツサンド」を販売中
【2月3日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【2月3日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
関連画像をもっと見る
まるいさん

まるいさん

まるいさん

武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

▼リンクまとめ


note：まるいさんちのおもちゃ箱 Twitter：@marUeee_net Instagram：@marueee_net

この著者の記事一覧はこちら