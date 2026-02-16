【2月17日更新! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年2月の新商品5品まとめ(2月17日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年2月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「盛りすぎ! ナポリタン」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 1,100kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

懐かしのケチャップ味がたまらない、総重量が通常品の1.5倍というボリューム満点のナポリタンが登場です。ベーコンや玉ねぎなどの具材感も楽しみつつ、とにかくお腹いっぱいパスタを堪能したいときにぴったりな一品。どこか安心する味わいを、圧倒的な満足感とともに楽しめます。

「背脂にんにく豚チャーハン」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 824kcal

※中四国地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

豚骨醤油スープで仕上げた濃厚な味わいのチャーハンが登場です。ゴロっとした豚チャーシューに加え、コクと旨みのあるにんにく背脂を合わせることで、一口食べれば食が進むスタミナ満点のこちら。にんにくの香りが食欲をそそる、満足度の高い一杯に仕上がっています。

「温野菜サラダ(しょうゆ糀たれ)」(333円)

価格 : 333円

エネルギー : 57kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

しょうゆ糀たれで食べる温野菜サラダが登場。彩り豊かな野菜を蒸し上げ、素材の甘みと旨みを引き出した一品が登場。しょうゆ糀の優しい塩味とコクが野菜の美味しさを際立たせ、ランチや夕食のたしにも最適な、身体に嬉しいヘルシーメニューです。

「具! パン グラタンコロッケ&メンチカツ タルタルソース」(300円)

価格 : 300円

エネルギー : 638kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

二つの具材で大満足な『具! パン』シリーズから、グラタンコロッケとメンチカツをサンドした一品が登場です。ふんわりとした生地に、クリーミーなコロッケとジューシーなメンチカツを贅沢に詰め込んだダブルの食べ応え。タルタルソースのアクセントが絶妙にマッチします。

「とろ～り半熟卵のカレーパン」(225円)

価格 : 225円

エネルギー : 305kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域では商品仕様と価格が異なるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

もっちりとした生地にカレーフィリングと半熟風卵を組み合わせた、とろけるような美味しさのカレーパンが登場です。スパイシーに仕上げたカレーの味わいを、まろやかな卵が包み込んでくれるこちら。小腹が空いた時やおやつにもおすすめの、満足感のある一品になります。

まとめ

2月17日発売の新商品は、「盛りすぎ! ナポリタン」や「背脂にんにく豚チャーハン」、「とろ～り半熟卵のカレーパン」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用