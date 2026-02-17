【2026年2月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。今週は、炭火で焼いた鶏肉をのせたお弁当や、ハンバーグを大胆にのせたドリアなど、さまざまな商品が発売されています。

2026年2月の新商品5品まとめ(2月17日〜2月23日)

「醤のコクと旨味広がる 麻婆丼」(537円)

価格 : 537円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州、沖縄

醤(ジャン)のコクと鶏だしの旨味で、味わい深い麻婆丼です。

「熟成タレの炭火焼鳥重」(699円)

価格 : 699円

販売地域 : 東北、関東、新潟県、北陸、東海、中国、四国

だし御飯の上に刻みのり、焼き鳥、鶏そぼろ、錦糸卵、椎茸の煮物、いんげんのごま和え、紅生姜を盛り付けたお弁当です。

「Wソーセージおむすび」(321円)

価格 : 321円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、東海、中国、四国、沖縄

直火で香ばしく焼いた厚みのあるソーセージでご飯をサンドしたおむすびです。照り焼きタレとガーリックマヨネーズを合わせた、背徳感のある仕立てです。

「ヤミ闇やみつき イカ墨パスタ」(572円)

価格 : 572円

販売地域 : 東北、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸、近畿、中国、四国

イカスミや刻んだイカを使用した黒いソースに、トマトソースとイカを盛り付けたイカ墨パスタです。

※2月18日以降順次発売

「ハンバーグ焼きカレードリア」(645円)

価格 : 645円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、島根県、広島県、山口県

肉の旨味と野菜の甘味やコクが特長のカレーソースに、ハンバーグとチーズソースを組み合わせた食べ応えのあるドリアです。

※2月18日以降順次発売

まとめ

醤と鶏だしのコク深い味わいが特長の「醤のコクと旨味広がる 麻婆丼」や、焼き鳥や鶏そぼろ、椎茸の煮物など、ふんだんにおかずをのせた「熟成タレの炭火焼鳥重」は、本格的な味わいを楽しみつつも、高い満足度を味わえる商品。ドリアとハンバーグを同時に味わえる「ハンバーグ焼きカレードリア」は、スタミナをつけたいランチタイムにぴったりな一品です。

そのほか、厚切りのソーセージでご飯を挟んだ「Wソーセージおむすび」や、イカ墨とトマトの甘酸っぱさがクセになる「ヤミ闇やみつき イカ墨パスタ」など、さまざまな商品が発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用