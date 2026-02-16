2月も後半に差し掛かり、厳しい寒さの中にも柔らかな日差しが感じられることも増えてきました。日々の生活の中で、その季節ならではの食材に出会えるのもまた、楽しいですね。身近にあるコンビニの店頭にも、様々な新商品が到着しています。

2026年2月の新商品5選まとめ(2月17日〜2月23日)

ファミリーマート2026年2月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。タイの人気料理・ガパオライス、太麺に醤油ベースのタレを合わせた油そば、ボリューム感のある油淋鶏、特製ピリ辛味噌ダレで味わう黒豚まん、ファミマオリジナルチョコを使用したエクレアなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「バジルとナンプラー香る！ガパオライス」(698円)

価格 : 698円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

タイ料理で人気の高いガパオライス。豚肉をバジル、ナンプラー、オイスターソースなどで香ばしく炒めた仕立てです。

「黒胡椒香る コク旨醤油だれの油そば」(538円)

価格 : 538円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

タレが良く絡む太麺に、醤油ベースのタレを合わせた油そば。具材としてチャーシュー・青ねぎ・もやしをのせ、味のアクセントにフライドオニオンや黒コショウをトッピングしたスパイシーな味わいが特徴です。

「油淋鶏香味だれ」(448円)

価格 : 448円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

※山梨県（一部）、長野県では取り扱いがありません。

衣をつけて揚げた鶏肉に甘酸っぱい醤油ベースの香味だれをかけたボリューム感のあるチルド惣菜。にんにくが香るパスタ入りです。

「極旨黒豚まん ピリ辛味噌」(240円)

価格 : 240円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ピリ辛味噌で味わう黒豚まん。ジューシーな国産黒豚と玉ねぎのあんの中心に、味噌・唐辛子・にんにく・しょうがなどをブレンドした特製ピリ辛味噌ダレを閉じ込めました。「もっちり生地」「ジューシーな肉あん」「やみつきになるピリ辛味噌ダレ」が口の中で重なり合う、こだわりの3層仕立てです。

［数量限定］

「チョコがおいしいチョコクリームエクレア」(240円)

価格 : 240円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

チョコレートの美味しさが際立つ仕立てのチョコクリームエクレア。ファミリーマートオリジナルチョコをチョコクリームとコーティングチョコに使用しています。

まとめ

2月17日発売の新商品は、エスニックな香りが食欲をそそる「バジルとナンプラー香る！ガパオライス」、スパイシーな味わいが特徴の「黒胡椒香る コク旨醤油だれの油そば」、甘酸っぱい醤油ベースの香味だれが楽しめる「油淋鶏香味だれ」など、本格的な仕立てのメニューが登場。

また、ちょっと小腹が空いた時に頼りになる、「もっちり生地」「ジューシーな肉あん」「やみつきになるピリ辛味噌ダレ」の3層仕立ての「極旨黒豚まん ピリ辛味噌」や、スイーツ好きにはオリジナルチョコを使用した「チョコがおいしいチョコクリームエクレア」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用