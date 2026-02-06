サミーネットワークスは、2026年2月2日(月)より、サミー公式グッズショップ「サミー商店オンライン」にて、『スマスロ 攻殻機動隊』グッズの販売を開始した。

■スマスロ 攻殻機動隊 図柄アクリルキーホルダー(赤7、青7、BAR)

『スマスロ 攻殻機動隊』の図柄アクリルキーホルダーが登場。ダイカット仕様のアクリルキーホルダーとなっている。

販売価格：各1,100円(税込)

■スマスロ 攻殻機動隊 マルチマット

『スマスロ 攻殻機動隊』のマルチマットが登場。インパクト大のマットをデスク周りで使ってみたい。

販売価格：3,980円(税込)

■スマスロ 攻殻機動隊 演出アクリルスタンド(10種ランダム)

『スマスロ 攻殻機動隊』の演出アクリルスタンドが登場。ランダム封入でどんなシーンが出るかは開けてからのお楽しみ♪

販売価格：1,100円(税込)

※全10種(内シークレット1種)。ランダム販売のため、開封後の返品・交換の対応は不可。

■スマスロ 攻殻機動隊 フルグラフィックTシャツ(笑い男)

『スマスロ 攻殻機動隊』の笑い男フルグラフィックTシャツが登場。笑い男マークが全面にプリントされている。

販売価格：6,600円(税込)

■スマスロ 攻殻機動隊 タチコマ守

『スマスロ 攻殻機動隊』のタチコマのホログラムお守りが登場。

販売価格：1,320円(税込)

■スマスロ 攻殻機動隊 タチコマアクリルブロック(ランダム5種)

『スマスロ 攻殻機動隊』のランダムアクリルブロックが登場。ランダム封入でどんなタチコマが出るかは開けてからのお楽しみ♪

販売価格：1,100円(税込)

※全5種。ランダム販売のため、開封後の返品・交換の対応は不可。

各詳細はサミー商店オンライン内の販売ページにて。