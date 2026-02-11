全国46都道府県にパチンコホールを展開するダイナムは、新ブランドムービー「Pioneering with the People」篇を2026年2月10日(火)に公式サイトおよびYouTube公式チャンネルにて公開した。

本ムービーは、ダイナムが大切にする「日常の娯楽」を提供する上で不可欠な、人や地域とのつながりを深く掘り下げたものとなっている。社員へのインタビューを通じて、それぞれのつながりと成長に焦点を当て、ダイナムが目指すビジョンの実現に向けた挑戦の軌跡を描き出している。

ダイナム ブランド動画“Pioneering with the People”

また、本編では、実際に現場で働くダイナム社員が出演し、日常にある誠実な眼差しやチームワークが、飾らない温かさとして描かれており、太田圭祐監督の「穏やかな空気を切り取る」という意図が反映され、ダイナムの企業文化や地域との絆がリアルに伝わる仕上がりとなっている。

◎太田圭祐監督のコメント

今回の制作では、ダイナムが大切にしている『地域とのつながり』や『人の温かさ』をテーマにしました。単に綺麗な紹介映像ではなく、ダイナムにて感じられる穏やかな空気を切り取ることを目標としています。撮影前に社員の皆様とお話しさせていただく中で、社員の皆様の優しさに触れ、この温かさを映像を通して表現したいと考え、撮影に臨みました。

映像には、作り込んだ演出ではなく、日常にある誠実な眼差しやチームワークを詰め込んでいます。撮影では、出演される社員の方からもアイデアをいただくなど、和気藹々とした雰囲気の中で進行することができました。映像内に登場していただくキャストも、実際に現場で働いている社員の方々で構成し、そのままの温かさを描くことができたと思います。このムービーを通して、ダイナムが持つ繋がりや温かさを、少しでも身近に感じてもらえたら嬉しいです。