星野リゾートでは2月28日まで、冬でも暖かな陽光が降り注ぐ沖縄・八重山諸島で展開する各施設にて、島の文化や風土を深く味わう特別なプログラムを提供している。

冬でも温暖な竹富島を満喫

食事・お酒・畑仕事、竹富島の暮らしに倣って過ごす旅

「星のや竹富島」では、柔らかな日差しと海から南風(パイカジ)が吹く温暖な島を楽しむ4つの催しを開催する。お神酒「ミシャク」と泡盛を嗜む宵のひとときや、旬の「命草(ぬちぐさ)」を味わう島鍋、島胡椒の収穫を行う「冬の畑あそび」など、竹富島の伝統と自然に触れる体験ができる。

ユネスコ無形文化遺産の泡盛文化に触れる

「星のや沖縄」では、ユネスコ無形文化遺産にも登録された泡盛文化に触れるプログラム「泡盛ディスカバリー」を開催。泡盛を「育てる」という文化に着目し、古酒(クース)と新酒の違い、熟成方法や甕(かめ)の素材がもたらす香りの奥行きなどを学ぶ。最終日には古酒の仕次ぎを体験し、仕込んだ甕を持ち帰って自宅で育てることもできる。

泡盛文化に触れる滞在プログラム

さとうきび香る「さとうきびサウナ」で、至福のととのい体験

「リゾナーレ小浜島」では、収穫期を迎えたさとうきびに焦点を当てた「さとうきびサウナ」が楽しめる。夕暮れに染まる海を望むバレルサウナにて、さとうきび香るロウリュとセルフアウフグースを体験。その後は黒糖を使用したレモネードや「黒糖香る八重山そば」など、黒糖尽くしの料理を味わえる。

碧く染まる海を望むバレルサウナ

泡とライトアップがフォトジェニック! 冬に楽しむナイトプール

「BEB5沖縄瀬良垣」では、冬の沖縄で屋外ホットプールを満喫できる「ウィンタープールパーティー」を開催する。ライトアップされたプールにはバブルが舞い、幻想的な雰囲気の中でナイトプールが楽しめる。バレルサウナで「ととのい」を体験もでき、沖縄ならではの暖かい冬を屋外で存分に楽しめる。