星野リゾートは、雪見露天を楽しむ静かな旅や一風変わったスキー旅など、寒さ厳しい冬ならではの魅力を雪国で再発見し楽しむ旅を提案している。

露天風呂にねぶた・小灯篭の灯りがおりなす幻想的な風景

「青森屋 by 星野リゾート」の絶景雪見露天「ねぶり流し灯篭」

「青森屋 by 星野リゾート」(青森県三沢市)では2月28日まで、同ホテルの冬の風物詩・絶景雪見露天「ねぶり流し灯篭」を実施する。露天風呂「浮湯(うきゆ)」に、ねぶた師・竹浪比呂央氏が制作した迫力ある「雷神」が登場。温泉につかりながら、雪景色とねぶた・小灯篭の灯りがおりなす幻想的な風景が楽しめる。時間によっては、祭囃子の笛の音色演出もあり、祭りの熱気を感じることもできる。

雪と森、そして滝が幻想的にライトアップされた絶景露天風呂

「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」(青森県十和田市)では、2月28日までの火・水曜日限定で「冬の絶景雪見露天」を開催。「八重九重(やえここのえ)の湯」を1日1組限定で貸し切りにし、雪と森が幻想的にライトアップされる中で湯浴みを楽しめる。今年から、高さ7mの「九重の滝」を照らすライトアップ演出がスタート。湯上がり後には、一面の銀世界を眺めながらドリンクを満喫できる特等席も用意する。

「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」の冬の絶景雪見露天

「旭川、スキー都市宣言」アフタースキーも気軽に

「OMO7旭川 by 星野リゾート」(北海道旭川市)は3月31日まで、パウダースノーとアフタースキーを気軽に楽しめる「旭川、スキー都市宣言」を開催する。注目は、クラフトビール専門店と共同開発したオリジナルビール「Please Freeze Breeze」の販売。マイナス10度なら10％OFFと、外気温が低くなればなるほど割引率がアップするユニークなシステムで提供する。

「OMO7旭川 by 星野リゾート」では、オリジナルビールを販売

スキーの余韻に浸りながらホットワインやバーガーを

「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡占冠村)では4月4日まで、スキーインスキーアウトヴィレッジ「ホタルストリート」にて、スキーの余韻に浸るイベント「つきの de アプレスキー」を開催。本物のリフトをリメイクした「ペアリフトチェア」を備え、ライトアップされたテラスで、「雪降るホットワイン」や「ライダーズバーガー」が味わえる。

POPな90年代のスキーファッションを楽しむ

「磐梯山温泉ホテル by 星野リゾート」(福島県耶麻郡磐梯町)では4月5日まで、POPな90年代のスキーファッションを楽しむ「90's★レトロスキー旅」を開催する。カラフルなウェアやレトロなサングラスなど、90年代レトロなグッズをレンタルし、懐かしくも新しいスノーファッションを楽しめる。レトロなお菓子をそろえた「スナックパラダイス」や、宿泊者に貸し出す「オールドコンデジ」で、タイムスリップしたかのようなステイを演出する。