「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)は3月20日から、「トマフェス」を開催する。

トマフェス イメージ

同施設は、リフト5基とゴンドラ1基、29のコースを有し、極上のパウダースノーが降り積もる、初級者から上級者まで楽しめるスキー場がある。また、霧氷テラスやスノーモービルなどノンスキーヤー向けのコンテンツもあり、滑っても滑らなくても楽しむことができる。3月でもまだ雪が残るトマムで、すべての人に冬を最後まで遊びきってほしいという想いから、本イベントが企画された。

期間は2026年3月20日～22日および3月27日～29日。コンテンツへ参加の場合はフリーパスの購入が必要となる。会場で使用できる食事券1,000円付の「トマフェスフリーパス」は1,000円。ゴンドラ・リフトに乗車が必要なコンテンツは、別途リフト券の購入が必要となる。

滑らなくても楽しめるアクティビティが充実

ラフトボートライド イメージ

イベントのメイン会場である、スキー場の山麓部分に位置するリゾートセンター周辺では、滑らなくても楽しめるアクティビティが充実。ゲレンデ整備で活躍する圧雪車の乗車体験や、雪上をボートで滑走するラフトボートライド、雪だるまの完成度や個性をスタッフが判定し、順位を競う「雪だるまグランプリ」を体験できる。また、天候を気にせず楽しめる屋内コンテンツとして、ファーム星野の乳製品製造で生まれたホエイ(乳清)を再利用した、「ホエイ石鹸づくり」も実施。トマムならではのお土産作り体験ができる。

スキーヤー・スノーボーダー向けのコンテンツが充実

左:チョッカリ大魔神とスケーティング対決/右:トマムライダーズカップ イメージ

初級者から上級者まで、すべての滑走者が楽しめるコンテンツを用意している。

始めたばかりの人や子どもを対象に、初級者向け体験レッスンを開催。ゲレンデキャラクターであるチョッカリ大魔神とのスケーティング対決といった、スキーデビューにも最適な、楽しみながら上達できるコンテンツが揃っている。

中級者や上級者向けには、イベント期間に合わせて造成した特設コースで、滑走のスピードやスキルを競う「トマムライダーズカップ」を初開催する。上位入賞者には景品が用意されている。また、スキー・スノーボードブランド「VECTOR GLIDE (ヴェクターグライド)」の試乗会も実施する。

イベント限定グルメと「ぬくもり焚火広場」が登場

屋外で温まりながらグルメを楽しめる「ぬくもり焚火広場」が登場し、マシュマロやファーム星野のチーズなどを自分で焼いて食べることができる。また、昨年度も好評だった「豚丼風たい焼きおにぎり」をはじめ、限定グルメを販売する店舗も出店。物販コーナーは昨年度から出店数が増え、アパレル用品が並び、イベントを盛り上げる。