「西表島ホテル by 星野リゾート」(沖縄県八重山郡)は4月20日～6月15日まで、「春のピーチパイン祭り」を開催する。

春のピーチパイン祭り

ピーチパインを栽培するには、"酸性"土壌が適していると言われ、産地が限られている。収穫シーズンは非常に短く、わずか2か月ほど。そのため生産量が少なく、市場に出回ることも珍しい希少なパインとされる。また果物は一般的に輸送の期間を考慮して早い段階で収穫される。しかし、パインは収穫後に追熟しないため、完熟の状態の一番美味しいピーチパインを食べることができるのは、生産地だからこそ。生産地である西表島でピーチパインを味わい、その奥深い魅力を知ってほしいという思いから、西表島のパイン農家の協力のもと、同ホテルでは2021年より本イベントを開催している。

市場に出回ることが珍しい「ピーチパイン」を味わう

ピーチパインは、小ぶりな果実に果汁がたっぷりで、果肉は白っぽく、香りは桃のようなさわやかさが特徴。また、パイン特有の繊維感も少なく、芯の部分まで食べられる。収穫後に追熟しないピーチパインを、完熟の一番美味しい状態で食べられるのは生産地だからこそ。本イベントでは、そんなピーチパインをカットし、ロビーにて提供する。イベント期間中、みずみずしい食べごろのピーチパインを毎日楽しめる。

「ピーチパインSHOW」でピーチパインの秘密を知る

特設ステージでは、パイン農家がその場で鎌を使ってピーチパインの皮を剥ぎ、カットする。家に帰ってから実践できる、簡単でお洒落なカットの仕方も紹介する。また、西表島のピーチパインがなぜ美味しいのか、どんな歴史があるのか、スタッフと農家が掛け合いながら説明する。産地農家だからこそ知るピーチパインの秘密に触れられる。

島内散策でもピーチパインを楽しめるスポットをめぐる

イベント期間中、島内の飲食店では、パフェやスムージーなど、ピーチパインを使用したメニューを提供する。島内散策でもピーチパインをとことん楽しめるよう、地域店舗と協力して収穫シーズンを盛り上げる。さらに、地域でピーチパインを楽しむことができる場所をまとめた「西表島ピーチパインMAP」が今年もホテル館内に登場。パイン畑が見える絶景スポットやピーチパイングルメを堪能できる飲食店など、おすすめスポットが盛りだくさんのMAPとなっている。このMAPをもとに島内を散策することで、よりイベントを楽しむことができる。

ミッションに挑戦してピーチパインオーナーになる

今年は、滞在全体を通してピーチパインをとことん楽しめるスタンプラリーも開催する。ピーチパインを味わったり、農家と話したり、クイズに挑戦したりすることでスタンプを集められる。さらに、それらのミッションをすべて達成し、農家さんからピーチパイン愛を認められると、ピーチパインの苗のオーナー権を獲得。定期的に成長レポートが届き、2年後には成長したパインを堪能できる。

ピーチパイン収穫体験も

ピーチパインは畑でどのように育ち、葉の形がどうなっているのか、収穫するまでにどれくらいの時間がかかるのかなど、農家が分かりやすく紹介する。実際に鎌を使ってパインの収穫も行い、その場で味わう。料金は1名3,300円、定員は5名。公式ホームページにて前日18:00まで予約を受け付ける。