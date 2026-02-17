「なんて懐の深い女なんだ」　峯岸みなみが感銘を受けた、滝沢眞規子の話　夫には子育ての…

「なんて懐の深い女なんだ」。峯岸みなみがそう感銘を受けたのは、滝沢眞規子の“夫への向き合い方”だった。「子育ての楽しい部分だけを最初は任せていた」という“タキマキ流”の子育て論。その言葉は、峯岸自身の家庭にも変化をもたらしたという。

“タキマキ流”のアドバイス

15日に配信されたABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#3では、相談コーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」を実施。「夫の手伝いが中途半端なのを自覚させたい」という視聴者からの悩みに、MCの滝沢眞規子が回答する。

滝沢は「『ありがとう』を言い続けて夫を育てるほうが長続きする。基本は『褒め殺し作戦』です」と“タキマキ流”のアドバイス。これに対し、峯岸みなみは「マキねえ(滝沢)の『子育ての楽しい部分だけを最初は任せていた』という話を聞いた時、なんて懐の深い女なんだと思った」と感銘を受けたことを明かした。

さらに、峯岸は「自分にできるかな?」という迷いはあったものの実践してみると「(夫が)本当に楽しそうに子どもと向き合ってくれるのが分かった」と、滝沢の教えを実生活に取り入れていることも明かし、「自分のためにそれをした方が円滑なんだなって教えてもらった」と感謝を述べた。