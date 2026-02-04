浮世離れした“子ども部屋事情”の連続に…峯岸みなみ「生活レベルが高いからあんまり参考にならない」

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』が1日に配信された。

それぞれの“子ども部屋事情”が明らかに

番組後半の「秘密の匿名アフタヌーンティー」のコーナーには、元乃木坂46で2児の母・衛藤美彩が登場。「子ども部屋を考えた住宅環境、どうしたらいい?」という視聴者からの悩みに答えるなかで、それぞれの“子ども部屋事情”が明らかに。

滝沢眞規子は3人の子どもに1部屋ずつ作ったことがあると明かしたものの、「ほとんど使わない」「いらなかったなと思って、3つの部屋を区切っていたものをなくしちゃった」と、“3部屋ぶち抜いた”という広大な間取りに言及。

一方、「みんなで遊ぶ子ども部屋がある」とした衛藤は「ボルダリングとか鉄棒があるお部屋」「雨の日でもそこで運動ができる」と、規格外の子育て環境を告白。

浮世離れした“子ども部屋事情”の連続に、峯岸みなみは思わず「生活レベルが高いからあんまり参考にならない」とツッコミを入れ、笑いを誘った。