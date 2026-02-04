ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』が1日に配信された。

  • 『秘密のママ園2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

それぞれの“子ども部屋事情”が明らかに

番組後半の「秘密の匿名アフタヌーンティー」のコーナーには、元乃木坂46で2児の母・衛藤美彩が登場。「子ども部屋を考えた住宅環境、どうしたらいい?」という視聴者からの悩みに答えるなかで、それぞれの“子ども部屋事情”が明らかに。

滝沢眞規子は3人の子どもに1部屋ずつ作ったことがあると明かしたものの、「ほとんど使わない」「いらなかったなと思って、3つの部屋を区切っていたものをなくしちゃった」と、“3部屋ぶち抜いた”という広大な間取りに言及。

一方、「みんなで遊ぶ子ども部屋がある」とした衛藤は「ボルダリングとか鉄棒があるお部屋」「雨の日でもそこで運動ができる」と、規格外の子育て環境を告白。

浮世離れした“子ども部屋事情”の連続に、峯岸みなみは思わず「生活レベルが高いからあんまり参考にならない」とツッコミを入れ、笑いを誘った。

【編集部MEMO】
『秘密のママ園』は、「昔ながらのママ像」にとらわれず、自分らしい生き方や子育てを模索する現代のママたちのリアルな姿に迫る情報バラエティ。独自の子育てを実践するママにフォーカスした企画をはじめ、 有識者を招いた最新のお受験事情の深掘りトークや、もう一度恋をしたいシングルマザーによる恋愛企画など、多彩なテーマで現代のママたちの価値観やライフスタイルを紐解く。

浮世離れした“子ども部屋事情”の連続に…峯岸みなみ「生活レベルが高いからあんまり参考にならない」
16歳年下の男性と交際　その流れに驚きの声「真木よう子に!」
500万円の借金→26歳年下の妻がインフルエンサーとして覚醒　
整形を経験した女性4名と一般男性が繰り広げる恋愛に密着　新恋愛企画「シリコン：ラブ～整形女の恋物語～」
「プライド高そう」「距離感も…」　モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女たちに抱いた印象
真木よう子、パートナーは16歳年下　スーパーで“お母さんに間違えられた”ときに思うこと「見た目が…」
16歳の長女に妊娠を報告「複雑だったと思う」　次女が生まれると…
大学生の頃に“かなり年上の方”と交際「その女性に…」　現在のモテスタンスの原点となった恋愛
元アイドル女性、高校1年生で体重75kgに　当時の食生活にスタジオ騒然　さらに高校3年生で脂肪肝が発覚
彼氏の元カノが突然来訪「30分ぐらい隠れてた」　その元カノが“残していったモノ”に感情爆発「ベタっとついてて…」
子どもができたら「やっぱ無理かも」と言われた　最上もが、シングルマザーになった経緯を語る
“一夫多妻”を希望していた男性が「俺の子どもを産んでみない?」と初対面の女性に提案　「付き合うだけ」と妻とは約束していたはずが…『愛のハイエナ season5』
関連画像をもっと見る