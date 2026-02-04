浮世離れした“子ども部屋事情”の連続に…峯岸みなみ「生活レベルが高いからあんまり参考にならない」

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』が1日に配信された。
それぞれの“子ども部屋事情”が明らかに
番組後半の「秘密の匿名アフタヌーンティー」のコーナーには、元乃木坂46で2児の母・衛藤美彩が登場。「子ども部屋を考えた住宅環境、どうしたらいい?」という視聴者からの悩みに答えるなかで、それぞれの“子ども部屋事情”が明らかに。
滝沢眞規子は3人の子どもに1部屋ずつ作ったことがあると明かしたものの、「ほとんど使わない」「いらなかったなと思って、3つの部屋を区切っていたものをなくしちゃった」と、“3部屋ぶち抜いた”という広大な間取りに言及。
一方、「みんなで遊ぶ子ども部屋がある」とした衛藤は「ボルダリングとか鉄棒があるお部屋」「雨の日でもそこで運動ができる」と、規格外の子育て環境を告白。
浮世離れした“子ども部屋事情”の連続に、峯岸みなみは思わず「生活レベルが高いからあんまり参考にならない」とツッコミを入れ、笑いを誘った。
『秘密のママ園』は、「昔ながらのママ像」にとらわれず、自分らしい生き方や子育てを模索する現代のママたちのリアルな姿に迫る情報バラエティ。独自の子育てを実践するママにフォーカスした企画をはじめ、 有識者を招いた最新のお受験事情の深掘りトークや、もう一度恋をしたいシングルマザーによる恋愛企画など、多彩なテーマで現代のママたちの価値観やライフスタイルを紐解く。
衛藤美彩家の子ども部屋にはボルダリングが！？— ABEMAバラエティ (@ABEMA_Variety) February 2, 2026