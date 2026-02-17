ジーユーは5月1日より、「星のカービィ」とのコラボレーションアイテムを、全国のジーユー店舗およびオンラインストアにて販売する。

本コレクションでは、“「プププリゾート」であきれかえるほど平和なリゾート気分を楽しもう!”をテーマに、リゾートを満喫するカービィやワドルディたちのデザインがポイントのTシャツや、おうちの中でも楽しめるラウンジウェアなど、多数のアイテムが登場する。

WOMEN

ウィメンズは、おいしいものがたっぷりの「プププリゾート」にちなみ、フルーツやスイーツをプリントした「グラフィックT Kirby」(4色、各1,490円)をはじめ、遊んで食べて、のんびりしたりと、リゾート気分を楽しむカービィとワドルディたちをモチーフにした「サテンパジャマ(半袖&ショートパンツ) Kirby」(2色、2,490円)を展開。

MEN

メンズは、クラシックなドットデザインを取り入れた「グラフィックT Kirby」(4色、各1,490円)と、リゾート感あふれるヤシの木や、浮き輪でくつろぐワドルディをデザインした「パイルラウンジセット(半袖&ショートパンツ) Kirby」(3色、各2,990円)をラインアップ。

KIDS

キッズは、ウィメンズと同じくフルーツやスイーツの柄を取り入れたプリントのほか、泳いだり、遊んだりと、リゾートを楽しむカービィたちのかわいらしい姿がポイントの「グラフィックT Kirby」(GIRLS 3色&男女兼用3色、各990円)や「KIDS(男女兼用)スウェットショーツ Kirby」(3色、各1,490円)を展開する。

GOODS

また、コラボグッズとして、カービィとワドルディをモチーフにした「ポーチ Kirby」(2種、各1,990円)も登場する。