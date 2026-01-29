ユニクロは、同社のグラフィックTシャツ「UT」より、、ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベルの作品に登場するキャラクターたちの魅力を、アイコニックなポーズやロゴでさりげなく表現したUT「MAGIC FOR ALL ICONS」を2月9日より全国のユニクロ店舗およびオンラインストアにて発売する。

Disneyの「夢と魔法の世界」、MARVELの「アクション」、STAR WARSの「冒険」、PIXARの「創造性」と、UNIQLOの「LifeWear」が融合した夢のプロジェクト、MAGIC FOR ALL は、この度10周年を迎える。

UT「MAGIC FOR ALL ICONS」

UT「MAGIC FOR ALL ICONS」は、MENS Tシャツ8柄(1,990円)、KIDS Tシャツ6柄(990円)を展開する。

MENS Tシャツ8柄(1,990円)

KIDS Tシャツ6柄(990円)

また、2月9日より、期間限定でユニクロアプリが特別仕様になる。ユニクロのアプリを起動をすると、ディズニーキャラクターたちのキュートなアイコンが登場するほか、3月6日より全国のユニクロ店舗にて配布予定の「UT magazine」では、MAGIC FOR ALL ICONSを紹介する。オンライン版も同日より公開予定。