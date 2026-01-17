GUが3月、ふんわりガーリーな「リル・アラモード」とのコラボアイテムを発売することに。リルモ好きな女子の間で話題となっています!

🎀 予告 🎀

.

人気イラストレーターmikko氏が手掛ける「Lil ala mode」とのコラボレーション💗

.

ガーデンパーティをテーマにした描き下ろしのデザインTシャツや、総柄のキャミソールが登場🤍

.

詳細はこちら👉https://s.gu-japan.com/4jsTPSm

.

3/2(月) 販売開始予定

(@gu_globalより引用)

mikko「Lil ala mode」

リル・アラモード、可愛いですよね。Mikkoさんが描くキャラクターは、どの子もふんわり優しくて、どこか懐かしい雰囲気をまとった子ばかり。今回は、ムース、キャミー、ラテ、スフレたちのガーデンパーティをテーマに描き下ろしたデザインが登場するそうです。

GU×Lil ala mode

Tシャツ(1,490円)は、ムースのプリントにリボンの刺繍がかわいい「オフホワイト」と、ガーデンパーティデザインの「ベージュ」の2種類。シンプルなデザインと、どんな服にも合わせやすいくすみカラーでヘビロテ必至です!

コットンブレンドキャミソール(990円)は、ムースとハートの総柄デザインの「オフホワイト」、ラテとリボンの総柄デザインの「グレー」、キャミーとかわいい花の総柄デザインの「ピンク」、スフレとかわいい花の総柄デザインの「ナチュラル」の4種展開。どれも可愛すぎて選べないので、全色買いもアリかも!

このニュースに、SNSでは「まーじーかー!!!」「はぁーーー、かわいい」「ムースのTシャツほしい」「スフちゃんのキャミかわいすぎる」「えぇぇぇインナー10枚買うこんなん」「絶対買ってmikko活する♡」と発売前から話題に。とろけるような可愛さに、みなさん、すでにメロメロのようです。

発売日は3月2日。今年の春は、リルモと一緒にとびきりガーリーな季節を楽しみましょう!

(C)mikko illustrations

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部