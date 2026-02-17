本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。

今週は、濃厚なマロンクリームを何層にも重ねたモンブランや、ティラミス風味のわらび餅など、スイーツ好きはチェックしておきたい商品が目白押しです!

【2026年2月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
2026年2月の新商品5品まとめ(2月17日～2月23日)

「イタリア栗のモンブラン 8層仕立て」(453円)

  • 「イタリア栗のモンブラン 8層仕立て」(453円)

    「イタリア栗のモンブラン 8層仕立て」(453円)

価格 : 453円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

濃厚でなめらかなマロンクリームを味わう8層仕立てのイタリア栗のモンブランです。

「7プレミアム 珈琲チョコサンド 2本入」(181円)

  • 「7プレミアム 珈琲チョコサンド 2本入」(181円)

    「7プレミアム 珈琲チョコサンド 2本入」(181円)

価格 : 181円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ふんわりとしたスポンジ生地でなめらかなコーヒークリームをサンドし、コーヒーチョコをかけました。

「7プレミアム ストロベリーソース入りチョコレートモナカ」(246円)

  • 「7プレミアム ストロベリーソース入りチョコレートモナカ」(246円)

    「7プレミアム ストロベリーソース入りチョコレートモナカ」(246円)

価格 : 246円
販売地域 : 全国

ストロベリーソースが入ったチョコレートアイスをココアモナカ皮で挟んだモナカアイスです。

「ティラミスわらび餅」(345円)

  • 「ティラミスわらび餅」(345円)

    「ティラミスわらび餅」(345円)

価格 : 345円
販売地域 : 関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

コーヒー味のわらび餅に、ビターなコーヒーソース、くちどけのよいティラミスムース、コーヒーホイップを合わせた和洋折衷のスイーツです。
※2月18日以降順次発売

「ブルーベリーサンド」(354円)

  • 「ブルーベリーサンド」(354円)

    「ブルーベリーサンド」(354円)

価格 : 354円
販売地域 : 関東、甲信越、北陸、東海、中国、四国

粒感のあるブルーベリーコンポートと濃厚なクリームチーズを使用したホイップクリームを組み合わせたスイーツサンドです。
※2月18日以降順次発売

まとめ

「7プレミアム ストロベリーソース入りチョコレートモナカ」は、チョコとココアの濃厚な味わいの中に苺の甘酸っぱさを感じる一品。「イタリア栗のモンブラン 8層仕立て」は食べた瞬間、なめらかなマロンクリームが口いっぱいに広がります。

また、今週はコーヒー風味のスイーツも続々登場。ストレートにコーヒーの味わいを楽しめる「7プレミアム 珈琲チョコサンド 2本入」のほか、「ティラミスわらび餅」といった和洋折衷のものまで、さまざまなかたちでコーヒーのほろ苦さを楽しめます。

そのほか、ブルーベリーを食パンで挟んだ「ブルーベリーサンド」など、朝食や小腹が空いたときにぴったりな商品も発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用

