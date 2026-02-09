本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。

今週は、バニラ風味のチーズケーキや、チョコあんで苺をまるっと包んだ大福など、冬らしい濃厚な味わいの商品が目白押しです!

【2026年2月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
2026年1月の新商品5品まとめ(10月15日～10月21日)

「7プレミアム チョコブラウニーサンド パキチョコ」(194円)

価格 : 194円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

チョコブラウニーでなめらかなチョコクリームとパキッとした食感のチョコプレートをサンドしました。

「かじるバニラチーズケーキ」(291円)

価格 : 291円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

濃厚でなめらかクリーミーなバニラ香るチーズ生地に、バター香る香ばしいザクザク食感のビスケットを合わせたチーズケーキです。

「濃厚チョコプリン」(345円)

価格 : 345円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

チョコプリン、チョコクリームソース、ホワイトチョコクリームを組み合わせ、チョコを主役とした濃厚でコク深い味わいのプリンです。

「7プレミアム ホワイトチョコ大好きな白くま」(397円)

価格 : 397円
販売地域 : 全国

ホワイトチョコ氷と肉球型のいちごホワイトチョコアイスにハート型マシュマロとホワイトチョコ風わらび餅をのせた、可愛らしい見た目の白くまです。

「まるごと一粒 ショコラ苺大福」(280円)

価格 : 280円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

まるごと一粒の苺を、濃厚なチョコあんと柔らかい餅生地で包んだ苺大福です。
※2月11日以降順次発売

まとめ

チョコクリームとパキチョコをチョコブラウニーで挟んだ「7プレミアム チョコブラウニーサンド パキチョコ」や、3種のチョコレートを楽しめる「濃厚チョコプリン」は、チョコ好きならチェックしておきたい一品。苺をチョコあんで包んだ「まるごと一粒 ショコラ苺大福」は、和菓子好きにもおすすめです。

そのほか、ほどよい甘さがクセになる「かじるバニラチーズケーキ」や、マシュマロとホワイトチョコの組み合わせがたまらない「7プレミアム ホワイトチョコ大好きな白くま」など、注目のスイーツが盛りだくさんなので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

