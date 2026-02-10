【2月10日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年2月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

2月10日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 定番人気の「どらもっち」最新作や、有名飲料とコラボしたパン、贅沢な味わいのアイスバーなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年2月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「どらもっち つぶあん&抹茶ホイップ」(257円)

価格 : 257円

エネルギー : 242kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

北海道産あずきのつぶあんと宇治抹茶ペーストを使用した2層仕立てのどらもっちが登場です。どらもっち特有のもちもちとした薄皮生地のなかに、上品な甘さのつぶあんと、ほろ苦く香り高い抹茶ホイップを贅沢に詰め込みました。和と洋の味わいが絶妙に調和した一品になります。

「白いちぎりパン コーヒー入りホイップ」(171円)

価格 : 171円

エネルギー : 380kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

「明治おいしいミルクコーヒー」入りのホイップを味わえる白いちぎりパンが登場。しっとりと柔らかな白いパン生地に、まろやかでコクのあるコーヒーホイップを合わせました。ちぎって食べやすく、朝食やおやつタイムにもぴったりな一品。

「焼きドーナツサンド バターカスタード」(257円)

価格 : 257円

エネルギー : 418kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

バターカスタードクリームをサンドした焼きドーナツが登場です。しっとりと焼き上げたドーナツ生地に、リッチなバターの風味が香る濃厚なカスタードクリームをたっぷりと合わせたこちら。一口ごとに贅沢な味わいが広がる、満足感のあるスイーツパンに仕上がっています。

「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルチョコ」(192円)

価格 : 192円

エネルギー : 245kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふわもち生地のなかにチョコホイップとチョコソースが入った、とろけるような口どけの冷やしクリームパンが登場。なまえの通りクリームたっぷりの贅沢なボリュームで、ダブルチョコの濃厚な甘みをひんやりと楽しめます。チョコ好きの方にぜひおすすめしたい一品です。

「濃密チョコレートバー」(322円)

価格 : 322円

エネルギー : 213kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

フランス産チョコレートをコーチングの一部とアイスに使用した、贅沢なチョコレートバーが登場です。チョコの濃密な風味と、なめらかな口どけを存分に楽しめるリッチなアイス。自分へのちょっとしたご褒美にふさわしい、大人の味わいになっています。

まとめ

2月10日以降に購入できる新商品は、「どらもっち つぶあん&抹茶ホイップ」や「白いちぎりパン コーヒー入りホップ」、「濃密チョコレートバー」など、さまざまな商品がラインナップ。気になるスイーツがあれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用