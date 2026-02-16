【2月17日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年2月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

2月17日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 通常の1.5倍サイズになった「盛りすぎ! 」シリーズや、ワンハンドで楽しめるムース、春を感じる桜餅など、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年2月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「クッキー&クリームのレアチーズムース」(248円)

価格 : 248円

エネルギー : 218kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ココアビスケットとレアチーズムースが楽しめるワンハンドスイーツが登場です。ザクザクとしたココアビスケットの食感と、爽やかなレアチーズムースの味わいが絶妙にマッチするこちら。手軽に食べられる形状で、ちょっとした休憩時間にもぴったりな一品になっています。

「ご褒美スティックケーキ ぷにふわ生マシュマロ(いちご)」(362円)

価格 : 362円

エネルギー : 266kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

パリッとチョコとぷにふわ食感のいちご味の生マシュマロを楽しむスティックスイーツが登場。口のなかでとろけるようなマシュマロの食感と、いちごの甘酸っぱさが重なる贅沢な味わいです。自分へのご褒美にふさわしい、食感も楽しめるスティックケーキになっています。

「盛りすぎ! 大きなツインシュー」(151円)

価格 : 151円

エネルギー : 456kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

通常の1.5倍というたっぷりクリームが楽しめる「盛りすぎ! 大きなツインシュー」が登場です。ホイップとカスタードのダブルクリームをこれでもかと詰め込んだ、満足感抜群のボリューム。甘いものを思い切り堪能したい時に最適な、盛りすぎシリーズならではの一品です。

「盛りすぎ! くくどけショコラクレープ」(265円)

価格 : 265円

エネルギー : 431kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

通常の1.5倍のたっぷりチョコクリームが楽しめる「盛りすぎ! くちどけショコラクレープ」が登場。しっとりしたクレープ生地のなかに、濃厚なチョコクリームがぎっしりと詰まっています。チョコの美味しさを口いっぱいに感じられる、贅沢なボリュームのクレープです。

「桜餅 こしあん」(184円)

価格 : 184円

エネルギー : 131kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

淡いピンク色の餅生地に桜の葉を巻いた上品な味わいの桜餅が登場です。なめらかなこしあんを包み込み、桜の葉の塩気と香りが春の訪れを感じさせてくれるこちら。これからの季節にぴったりな、和の趣あふれる上品な仕上がりになっています。

まとめ

2月17日以降に購入できる新商品は、「盛りすぎ! 大きなツインシュー」や「盛りすぎ! くちどけショコラクレープ」、「桜餅 こしあん」など、さまざまな商品がラインナップ。気になるスイーツがあれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用