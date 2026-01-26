三井住友カードは1月26日、サンリオのキャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションにおいて、三井住友カード(NL)・三井住友カード ゴールド(NL)のハローキティ デザインの発行を開始した。

ハローキティ デザイン

三井住友カード ナンバーレスはカード番号や有効期限、セキュリティコードを券面に記載しない仕様で、安心・安全に利用できるクレジットカード。対象のコンビニ・飲食店での利用で最大7%のVポイント還元など、日常利用を中心としたお得な商品性は、新デザインにおいてもそのまま利用できる。

三井住友カード(NL)は、赤いリボンに加え、ドット柄やラメ入りのリボンなど細部までこだわったデザインを採用。裏面にはハローキティの後ろ姿もあしらい、遊び心を加えた。三井住友カード ゴールド(NL)は、淡いピンクゴールドと全面ラメで上品に仕上げ、タータン柄のリボンで大人っぽさを演出した。

ハローキティ デザイン概要

三井住友カード ゴールド(NL)概要

新規入会&条件達成でポーチがもらえる

本コラボを記念し、対象カードに新規入会のうえ条件を達成した人全員に、ハローキティ コラボポーチをプレゼントする。実施期間は1月26日～4月30日まで。

キャンペーン概要

Vポイント祭でもハローキティグッズがもらえる

新デザインの登場を記念し、三井住友カード会員を対象とした「Vポイント祭」において、ハローキティとのコラボレーションキャンペーンを実施している。

本キャンペーンでは、対象カードでエントリーすると、ハローキティのオリジナルスマホ用壁紙(全9種)がもれなくもらえるほか、条件達成で、抽選でサンリオピューロランド デイパスポートペアチケットやハローキティ オリジナルステッカー(全7種)などの限定アイテムも当たる。その他、選べる特典としてVポイントも用意しており、当選数は総勢100万名以上と、多くの人に当選のチャンスがある。