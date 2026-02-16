セブン‐イレブン・ジャパンは2月16日から、「猫の日」(2月22日)に合わせて「にゃんこ発見!」と題して、猫をモチーフとした全6品を全国のセブン‐イレブン店舗で販売する。

同社は、ライフスタイルの変化とともに年々高まりを見せる猫の関連市場の熱量や「ネコノミクス」と呼ばれる猫がもたらす経済波及効果に着目。猫の愛らしいパーツをモチーフにしたパン・スイーツ・アイスなど全6種を販売する。

「三毛猫もちもちクレープ」(299.16円)は、3種類のクリームで三毛猫模様を模した見た目のクレープ。オリジナルブレンド粉を使用したもちもち食感のクレープ生地は、クリームやスポンジとの相性を踏まえたくちどけの良さが特長。

同商品は2月16日～22日の期間、全国で販売している。

「にゃんパフェ」(390.96円)は、甘いカフェオレムースに、ほろ苦いぷるぷる食感のコーヒー寒天、軽いくちどけのミルクムース、なめらかなカフェオレホイップを重ね、肉球をイメージした団子とミルクあんホイップ大福をトッピングした一品。

同商品は2月16日～22日の期間、沖縄県を除く全国で販売している。

「にゃまどら ミルクキャラメル」(239.76円)は、どら焼生地を猫型に型抜き、キャラメルホイップとソース、ザクザクのカラメルチップをサンドした一品。

同商品は2月16日～22日の期間、沖縄県を除く全国で販売している。

「ねこのしっぽみたいなぱん」(224.64円)は、細長いフォルムとしま模様、先端までコーティングされたチョコレートが特長で、猫のしっぽを連想させる遊び心あふれる菓子パン。

同商品は2月17日～順次、全国で販売される。

「ねこも目がにゃい ツニャのパン」(203.04円)は、猫の大好物であるツナを使用した猫の丸い瞳を連想させる形の惣菜パン。

同商品は2月17日～順次、全国で販売される。

「セブンプレミアム ホワイトチョコ大好きな白くま」(397.44円)は肉球をモチーフとした特別仕様で登場。ピンクの肉球部分は苺風味のホワイトチョコアイスを、白い部分はハート型マシュマロとホワイトチョコ風わらびもちを使用している。

同商品は2月10日～順次、全国で数量限定販売されている。

なお、上記の商品は消費税8%の価格で記載しており、店舗によって価格が異なる場合や取り扱いがない場合、商品名・規格が異なる場合がある。

また、同社は利用者や従業員から集めた「余剰食品」を地域の支援団体などに寄付し、必要としている人たちのもとへ届けることで、食品ロス削減と地域支援を同時に目指す「フードドライブ活動」を行っている。

今回は猫の日に合わせ、利用者の家庭にある未使用のキャットフードなどを店舗で回収し、支援団体を通じて必要としている人に届ける「キャットフードドライブ活動」をセブン‐イレブン松戸常盤平駅前店にて初めて実施する。2月下旬から半年間、店内に専用の回収ボックスを設置する予定となっている。

キャットフードドライブ活動

さらに、2月16日～22日の7日間、「チャーミーキティ」をはじめとするサンリオの全5キャラクターのオリジナルグッズが抽選で当たる「サンリオキャラクターズ にゃんにゃんキャンペーン」も、アプリ会員限定で開催している。