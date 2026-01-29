辻󠄀信太郎記念館は1月28日、「山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻󠄀信太郎記念館」(山梨県甲斐市)のオープン日が4月3日に決定したことを発表した。

同ミュージアムは、山梨県出身のサンリオ創業者・辻󠄀信太郎氏とサンリオのキャラクター「いちごの王さま」からサンリオキャラクターファンへの贈り物として「みんななかよく」の想いを込めて作られた。これまで公には語られてこなかったサンリオの創成期やキャラクター、グッズ、いちご新聞などの歴史について知ることができる様々な展示を行う。

オープン日は4月3日、営業時間は10:00～17:00(最終入場16:00)まで。休館日は毎週火曜日とし、火曜日が祝日の場合は営業する。営業時間および休館日はシーズンによって変更となる場合がある。入場は事前予約制となっている。

前売りチケットは2月2日10時より販売を開始し、一般チケットに加え、オリジナルグッズ付きチケットも数量限定で用意される。

一般チケットの価格は、一般が1,800円、高校生/大学生/シニア65歳以上は1,500円、4歳以上/小学生/中学生/障害者手帳保持者及び付添者1名まで1,000円となっている。3歳以下は無料で入場できる。

「オリジナルグッズ付きチケット」(5,800円)は、アソビュー!限定販売となり、オリジナルトートバッグとポストカード、入場券がセットになっている。数量限定のため、無くなり次第販売終了となる。

チケット販売についての詳細は、2月2日10:00以降、公式ホームページ、アソビュー!、チケットぴあにて確認できる。