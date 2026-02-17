キャラクターグッズの企画・販売を手がけるrencontreは、どら焼き専門店 YURINAN -ゆうりんあん-の店舗において、アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』とのコラボレーションを実施することを発表した。

コラボ開催期間は、2月20日～4月5日。コラボ開催店舗は、YURINAN -ゆうりんあん-(住所：東京都渋谷区神宮前1-7-5)。営業時間は平日11:00〜19:00。 商品や特典はYURINAN 本店の10m隣にある「はなれ」にて提供する。当日の売り切れ情報などはYURINAN -ゆうりんあん-公式X(旧Twitter)にて発表する。

コラボグッズ

グッズ販売場所は、コラボ実施店、rencontre-store。なおrencontre-store 特典として、rencontre-storeにて3,300円(税込)以上購入するごとに『特典シール』をランダムで1枚プレゼントする。特典受注期間は2月12日〜3月8日。6月下旬より順次お届け予定。同イベントで販売される商品はECサイト「rencontre-store」にて受注も開始する。

また、劇場版『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』とどら焼き専門店「YURINAN-原宿竹下通り友竹庵- 」とのコラボレーションを記念して、フォロー&リポストキャンペーンを開催中だ。該当ポストをリポストし、rencontre公式アカウントをフォローすることで、抽選で10人に「EC購入特典(全6種)コンプリートセット」をプレゼントする。

(C)亀山陽平／タイタン工業