ショートムービープラットフォーム「TikTok(ティックトック)」は、アニメ・マンガジャンルにおけるユーザーの“熱量”に着目したアワード企画「ファンがアツい、アニメ・マンガ大賞」の、2025年夏クールランキングを発表した。

2025年夏クールランキングでは、劇場公開されたアニメ『鬼滅の刃』、『地縛少年花子くん』に加え、『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』、『ダンダダン』主題歌のアイナ・ジ・エンド「革命道中」が受賞した。

これまでTikTokでは、「TikTok Awards Japan」や「TikTokトレンド大賞」など、さまざまなトレンドやカルチャーを表彰するアワードを開催してきた。同アワードは、それらに続く新企画として、2025年5月よりスタート。国内外で年々高まるアニメ・マンガ作品へのファンの熱い想いや創作活動を可視化することを目的に、TikTok内の投稿数、エンゲージメント数、エンゲージメント率などのデータをもとに総合的な分析を行い、表彰作品をクールごとに部門別で発表している。

2025年冬クール・春クールランキングに続き、３回目となる今回は、2025年夏クールランキングを発表した。同アワードの第3回目として、2025年夏クール(2025年7〜9月)にTikTok上で話題を集めた作品を対象としたランキングと各部門の大賞(1位の作品）を発表します。4つの部門の大賞は以下の通り。

「ファンがアツい、アニメ・マンガ大賞」2025年夏クールランキング各部門大賞(期間：2025年7月〜9月)の放送中アニメ部門は、アニメ『鬼滅の刃』。連載中マンガ部門は『地縛少年花子くん』(著 /あいだいろ)。急上昇部門(前期からの伸びを評価)は『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』。主題歌部門はアイナ・ジ・エンド「革命道中」(アニメ『ダンダダン』主題歌)。放送中アニメ部門では同時期公開の劇場作品も含んでいる。

その他、各部門のランキングは、特設サイトにて発表している。

国内外で記録的な興行収入を達成しているアニメ『鬼滅の刃』に加え、連載中マンガ部門では常にTikTokの中で高いエンゲージメントを見せている『地縛少年花子くん』、急上昇部門では3DCGアニメーション作家の亀山陽平氏が制作を一手に手がけた『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』、国外でも話題となったアニメ『ダンダダン』主題歌のアイナ・ジ・エンド「革命道中」が受賞している。