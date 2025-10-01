YouTubeは、秋の最新作や話題のアニメ30作品以上を毎日各作品のYouTubeチャンネルでプレミア公開する「YouTube Anime Week Supported by au」を開催する。開催期間は10月13日(月・祝)～19日(日)まで。

YouTube Anime Week Supported by au

今回のラインナップには、来年アニメ30周年を迎える「名探偵コナン」をはじめ、TVアニメシリーズの最終章となる「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」、アニメ新シリーズが始まる「キングダム」、チャンネル登録者数が100万人を超えた「クレヨンしんちゃん」とその公式スピンオフ作品「野原ひろし 昼メシの流儀」など、幅広い層が楽しめる作品がそろっている。初めて視聴する人でも楽しめるよう厳選されたエピソードが配信される予定だ。

各作品公開のタイムテーブル

各作品はYouTube Japan公式チャンネルの「YouTube Anime Week」再生リストからも視聴可能。イベントに向けて、視聴したいアニメのチャンネル登録やプレミア公開のリマインダー設定が推奨されている。視聴者はスマートフォンやテレビ画面で視聴しながら、チャット機能を通じて他の視聴者と交流できる。

公開予定作品リストは以下の通り。テレビアニメシリーズは全話配信ではなく一部エピソードのみの配信となる。