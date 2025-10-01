YouTubeは、秋の最新作や話題のアニメ30作品以上を毎日各作品のYouTubeチャンネルでプレミア公開する「YouTube Anime Week Supported by au」を開催する。開催期間は10月13日(月・祝)～19日(日)まで。

今回のラインナップには、来年アニメ30周年を迎える「名探偵コナン」をはじめ、TVアニメシリーズの最終章となる「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」、アニメ新シリーズが始まる「キングダム」、チャンネル登録者数が100万人を超えた「クレヨンしんちゃん」とその公式スピンオフ作品「野原ひろし 昼メシの流儀」など、幅広い層が楽しめる作品がそろっている。初めて視聴する人でも楽しめるよう厳選されたエピソードが配信される予定だ。

各作品はYouTube Japan公式チャンネルの「YouTube Anime Week」再生リストからも視聴可能。イベントに向けて、視聴したいアニメのチャンネル登録やプレミア公開のリマインダー設定が推奨されている。視聴者はスマートフォンやテレビ画面で視聴しながら、チャット機能を通じて他の視聴者と交流できる。

公開予定作品リストは以下の通り。テレビアニメシリーズは全話配信ではなく一部エピソードのみの配信となる。

  • アイカツ!
  • 暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが
  • 怪獣8号
  • ガチアクタ
  • ガンダムシリーズ 周年コレクション
  • 銀河特急 ミルキー☆サブウェイ
  • キングダム
  • 銀魂
  • クレヨンしんちゃん
  • 劇場版 異世界かるてっと あなざーわーるど
  • 劇場版 遊☆戯☆王 超融合!時空を越えた絆
  • ケロロ軍曹
  • コードギアス 反逆のルルーシュ
  • コードギアス 反逆のルルーシュ ナナリーinワンダーランド
  • コードギアス 亡国のアキト
  • SANDA
  • SI-VIS: The Sound of Heroes
  • ジョジョの奇妙な冒険
  • SPY×FAMILY
  • ゾンビランドサガ
  • DIGIMON BEATBREAK
  • 永久のユウグレ
  • とんでもスキルで異世界放浪メシ
  • 野原ひろし 昼メシの流儀
  • ブルーロック
  • 僕のヒーローアカデミア
  • 味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す
  • 名探偵コナン
  • ワンパンマン