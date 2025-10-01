YouTubeは、秋の最新作や話題のアニメ30作品以上を毎日各作品のYouTubeチャンネルでプレミア公開する「YouTube Anime Week Supported by au」を開催する。開催期間は10月13日(月・祝)～19日(日)まで。
今回のラインナップには、来年アニメ30周年を迎える「名探偵コナン」をはじめ、TVアニメシリーズの最終章となる「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」、アニメ新シリーズが始まる「キングダム」、チャンネル登録者数が100万人を超えた「クレヨンしんちゃん」とその公式スピンオフ作品「野原ひろし 昼メシの流儀」など、幅広い層が楽しめる作品がそろっている。初めて視聴する人でも楽しめるよう厳選されたエピソードが配信される予定だ。
各作品はYouTube Japan公式チャンネルの「YouTube Anime Week」再生リストからも視聴可能。イベントに向けて、視聴したいアニメのチャンネル登録やプレミア公開のリマインダー設定が推奨されている。視聴者はスマートフォンやテレビ画面で視聴しながら、チャット機能を通じて他の視聴者と交流できる。
公開予定作品リストは以下の通り。テレビアニメシリーズは全話配信ではなく一部エピソードのみの配信となる。
- アイカツ!
- 暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが
- 怪獣8号
- ガチアクタ
- ガンダムシリーズ 周年コレクション
- 銀河特急 ミルキー☆サブウェイ
- キングダム
- 銀魂
- クレヨンしんちゃん
- 劇場版 異世界かるてっと あなざーわーるど
- 劇場版 遊☆戯☆王 超融合!時空を越えた絆
- ケロロ軍曹
- コードギアス 反逆のルルーシュ
- コードギアス 反逆のルルーシュ ナナリーinワンダーランド
- コードギアス 亡国のアキト
- SANDA
- SI-VIS: The Sound of Heroes
- ジョジョの奇妙な冒険
- SPY×FAMILY
- ゾンビランドサガ
- DIGIMON BEATBREAK
- 永久のユウグレ
- とんでもスキルで異世界放浪メシ
- 野原ひろし 昼メシの流儀
- ブルーロック
- 僕のヒーローアカデミア
- 味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す
- 名探偵コナン
- ワンパンマン