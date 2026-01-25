KADOKAWAは、『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』コミックス第1巻を1/23に発売。コミックス第1巻の発売を記念し、スペシャルPVを公開した。

意図なし！ 主義なし！ 主張なし！ ノリで乗り切る前代未聞のスペーストレインスペクタクル！！

本作は、2025年にYouTubeで公開され、総再生数1.5億回を超える人気アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』のコミカライズ。漫画家・河野丼によって描かれる、アニメ版とは一味違う『ミルキー☆サブウェイ』に注目したい。

【あらすじ】

銀河道路交通法違反で逮捕された強化人間のチハルとサイボーグのマキナ。同じタイミングで警察に捕まった、強化人間のアカネとカナタ、サイボーグのカートとマックスらクセのあるコンビを集め、警察官・リョーコが全員に課したのは、奉仕活動として惑星間走行列車・通称“ミルキー☆サブウェイ”の清掃をすること。簡単な任務だったはずが、やがて大事件に巻き込まれていってしまう！

コミックス第1巻の発売を記念し、スペシャルPVを公開。ナレーションは、声優・三石琴乃が担当している。

コミックスPV『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』

■『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』第1巻

漫画：河野丼／原作・監修：亀山陽平

定価： 836円(本体760円＋税)

発売日：2026年1月23日