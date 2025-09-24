アイドルグループ・timeleszが出演するフジテレビのバラエティ番組『タイムレスマン』(毎週火曜24:15～)初の全国ネットゴールデンスペシャルが、27日に『土曜プレミアム』枠(毎週土曜21:00～)で放送される。4月に番組がスタートしてから半年経たずしての大舞台に8人のメンバーたちとともに挑むのは、演出の当麻晋三氏だ。

東京から300km以上離れた伊勢神宮を目指す“脱落旅”が繰り広げられる今回のスペシャルの舞台裏のほか、メンバーそれぞれの印象、“男子校の休み時間”というグループの特徴を生かした番組作りの意識などを語ってくれた――。

ヒントは『アメリカ横断ウルトラクイズ』

今回のゴールデン特番の話が持ち上がったのは、『タイムレスマン』が走り出してまだ2カ月しか経っていない6月のこと。ほぼ月に1回の収録で、実際にメンバーと顔を合わせるのも、3回目の頃だった。

レギュラー番組の2時間スペシャルを作るには、強いヒットコーナーをメインに据えるのが定石だが、まだ手探りの段階。そこで企画したのが、東京から伊勢神宮までの“脱落旅”だ。

「カッコいい8人ですから、旅に出るというのは視聴者の皆さんが見たくなるのではないかと。そこから発想して、この番組は8人が“男子校の休み時間”みたいなへんてこなノリが似合うので、何か一つ装置を作りたいと考えました。そこで、全員が目的地まで行けないというのはどうか、と。会議を重ね、昔あった『アメリカ横断ウルトラクイズ』(日本テレビ)のように、“あー、俺はこの先行けないのか!”と嘆いて脱落するんだったら、ありがたいところに行くのがいいとなり、伊勢神宮に決まったんです」

旅の骨格が決まると、企画が一気に動き出す。「ゲームになると本当に盛り上がる8人なんです」ということで、急ピッチで新作ゲームを複数作成。行程の各所に“ふるい落とし”の装置を埋め込んでいった。

不安いっぱいの佐藤勝利「こんな台本見たことないです!」

こうして迎えた本番当日。始まる前に本人たちに伝えていたのは「何となく西のほうに旅に出ます」という情報だけ。ロケ前の楽屋に置いたのは、「朝○時から東京タワーでオープニング撮影」「夜○時解散」とだけ記されたスケジュール表と、「ゴールデンです。おめでとうございます。今日は楽しんで頑張りましょう」というメッセージだけが書かれた台本だった。

「何も知らないほうが、彼ららしいリアクションが出ると思いまして(笑)。事前にいろいろ伝えると、リアクションを考えすぎて鈍っちゃう気もしたので、彼らの“素”っぽさ大事にしました」と、その狙いを明かす。

佐藤勝利は「こんな台本見たことないです!」「大丈夫ですか!?」と不安いっぱいだったそうだが、対照的に猪俣周杜は「OKでーす」とすんなり受け入れたといい、当麻氏は「いろいろキャラクターがあって面白いです(笑)」と実感。それでも、収録が始まって詳細なルールを伝えて仕組みを理解した瞬間、「一気にエンジンが掛かって、面白い方向に持っていってくれるんです」と、信頼通りの効果が出た。

普段はフジテレビのスタジオでもないリハーサル室で収録を行うこともある同番組。今回は、新幹線、クルーザー、リムジンでの移動に、東海テレビの生放送飛び入り、ビッグゲストのサプライズ登場など、豪華な仕掛けにメンバーも「これがゴールデンか!」とテンションが上がったようだ。

分刻みのスケジュールならではのシーンも見どころで、「あるメンバーが寝癖を直す暇もなくロケをした場面もありました(笑)」と明かす。

そうした中で印象に残るのは、脱落メンバーが決まった後の本隊の様子。「最初は“あいつがいなくなったから落ち着くな”、“惜しい人をなくしたな”とか、軽口から入るんですけど、ちょっと時間が経つと“あいつ大丈夫かな?”と、寂しい空気を出し始めるんです(笑)。そこがすごくかわいらしくて、ほほ笑ましく見ていました(笑)。それで戻ってきたらまた盛り上がるので、この8人がそろうことが、みんなの中で完全体なんだなと思いました」と再確認した。