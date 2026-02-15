モデルの滝沢眞規子が10日、東京・代官山に12日にオープンするディオールのコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」のオープンイベントに登場した。

淡いブルーのコットンシャツにグレーのパンツというファッションで登場

「ディオール バンブー パビリオン」は、パリ本店の佇まいを日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観が象徴的なコンセプトストア。メンズ・ウィメンズのファッションをはじめ、レザーグッズ、シューズ、ジュエリー、オーダーメイドまでディオールの魅力を体感できる。

滝沢は、淡いブルーのコットンシャツにグレーのパンツというファッションで登場。「シンプルなパンツスタイルなんですけど、シャツのボタンのところのディテールとか、襟のスタンドなところとか、細かいところにすごく手が込んでいるのがポイントかなと思います」とファッションのポイントを語った。

イベントには滝沢のほか、ディオール ジャパン アンバサダーの新木優子、横浜流星、八木莉可子、北村匠海、ディオール ビューティー アンバサダーの山下智久や、アイナ・ジ・エンド、岩瀬洋志、内田也哉子、夏帆、當真あみ、永瀬莉子、波瑠、本田響矢、吉田羊が出席した。