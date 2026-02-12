菓子専門店「シャトレーゼ」は、全国のシャトレーゼにて「ひなまつりケーキ」を2月15日より順次発売する。苺を贅沢に使ったデコレーションや少人数向けのミニケーキなど、多彩な商品を数量限定・期間限定で展開するとのこと。

デコレーションケーキ

まず登場するのが、りんご風味クリームと苺クリームで花をイメージした「お花のフリルショートデコレーション」。苺シュガーチップ入り苺クリームとダイス苺、白桃果肉入りソースをスポンジでサンドし、花びらゼリーをあしらった華やかな仕立て。販売期間は2月15日～3月3日。

「ひなかざり プレミアム苺フレジェ」は、苺果肉入り苺ソースとホイップクリームを重ねた贅沢仕様。販売は2月15日～3月3日。※酒を使用しているため、アルコールに弱い方は注意が必要。

シックなチョコレートケーキとして登場するのが「ひなかざり ショコラ・ノワール」。ヘーゼルナッツクリームやガナッシュを重ねた、さまざまな食感と奥深いチョコレートの味わいが楽しめるケーキとなっている。販売期間は2月27日～3月3日。

ひし餅をイメージした「桃の節句 ひし形デコレーション」。ピンクと緑のスポンジで苺とホイップクリームをサンドし、華やかな見た目に仕上げた。販売期間は2月15日～3月3日。

苺とチョコ、2つの味を一度に楽しめるのが「桃の節句 2つの味が楽しめるハッピーどうぶつデコレーション」。フルーツと動物モチーフを飾った賑やかな一台。販売期間は2月15日～3月3日。

ひな壇を思わせる構成で8種を詰め合わせた「桃の節句 アソートデコレーション」は、苺みるくや抹茶など多彩な味をそろえた一品。販売は2月15日～3月3日。

「桃の節句 苺の2段タルトデコレーション」は、タルトとスポンジを重ねた2段仕立て。苺や三人官女のチョコレートを飾り、豪華さを打ち出した。販売期間は2月27日～3月3日。

ひな飾りとしても楽しめる小さなケーキ

「桃の節句 ちいさなひなケーキ 白」1,040円

直径9cmのミニサイズで展開する「桃の節句 ちいさなひなケーキ 白」。ホイップクリームとスポンジにチョコチップを重ねた仕立て。販売期間は2月15日～3月3日。

「桃の節句 ちいさなひなケーキ ピンク」1,040円

同サイズ展開となる「桃の節句 ちいさなひなケーキ ピンク」は、苺クリームと苺風味スポンジ、ホワイトチョコチップを組み合わせた、ひなまつり限定のミニケーキ。販売期間は2月15日～3月3日。

「桃の節句 ちいさなひなケーキ(白)」と「桃の節句 ちいさなひなケーキ(ピンク)」を専用箱に収めたセット仕様「桃の節句 ちいさなひなかざり」は、2個入2,080円。箱を開けるとそのまま飾れるデザインで、少人数でのひな祭りパーティーを手軽に楽しめる商品となっている。販売期間は2月15日～3月3日。

食べきりサイズのミニケーキ

ひし餅をモチーフにした食べきりサイズの「桃の節句 苺のトルテ」は、苺と抹茶のスポンジを重ね、フルーツをサンドした贅沢な仕上げに。販売期間は2月15日～3月3日。

「春いちごと桃のふんわりケーキ」は、スポンジにつぶつぶ感のある苺シュガーチップ入り苺クリームと、やさしい甘さの桃ジュレを重ねた一品。その上に苺クリームとりんご風味クリームを絞り、苺をトッピングしている。販売期間は2月15日～4月3日。

アレルギー対応ケーキ

乳・卵・小麦粉を使用しない仕様で展開する「桃の節句 乳と卵と小麦粉を使用していないデコレーション」。豆乳や米粉を用いたスポンジに苺コンポートをサンドし、別添の新鮮な苺と、乳卵小麦不使用の飾りセットを使用している。販売期間は2月15日～3月3日。

卵と小麦粉を使用しないチョコタイプの「桃の節句 卵と小麦粉を使用していないチョコデコレーション」。濃厚なチョコ風味のクリームと苺コンポートを組み合わせた。販売期間は2月15日～3月3日。

特定原材料とそれに準ずるもの28品目のうち、オレンジ・大豆・ゼラチン・アーモンドを使用。乳・卵・小麦を含む商品と共通の設備で製造しているが、乳・卵・小麦のアレルゲン検査を行い出荷している。ひなまつりプレートはチョコレートではなく、マジパンを使用している。