ブルボンは1月13日、ライススナックシリーズの「ピッカラ」と「ピーパリ」から、ひなまつり仕様の期間限定商品を発売する。

「ピッカラうまうま梅のり味」は、立体的に成型した生地によるノンフライのライススナックに、梅の酸味とのりの風味をあわせている。

「ピーパリまろまろ桜もち風味」は、生地をふっくらソフトに焼きあげたノンフライのライススナックを、まろやかな桜もち風味に仕上げている。やさしい甘じょっぱさが楽しめるとのこと。

いずれもオープンプライス。