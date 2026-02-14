俳優の夏帆が10日、東京・代官山に12日にオープンするディオールのコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」のオープンイベントに登場した。

夏帆

「ディオール バンブー パビリオン」は、パリ本店の佇まいを日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観が象徴的なコンセプトストア。メンズ・ウィメンズのファッションをはじめ、レザーグッズ、シューズ、ジュエリー、オーダーメイドまでディオールの魅力を体感できる。

夏帆は、胸元がざっくりと空いたプルオーバーニットに白のチュールスカートというファッションで登場。同パビリオンのオープンがバレンタインデーに近いことから、バレンタインデーにまつわるエピソードを聞かれると、「バレンタインデーらしい甘酸っぱいエピソードみたいなものを残念ながら持ち合わせていなくて……」と苦笑い。

ただ、「今まであまり作ってこなかったけど、最近お菓子作りに目覚めまして。だから、せっかくなので今年は何か作れたらいいなと思っています」と願望を明かした。

イベントには夏帆のほかディオール ジャパン アンバサダーの新木優子、横浜流星、八木莉可子、北村匠海、ディオール ビューティー アンバサダーの山下智久や、アイナ・ジ・エンド、岩瀬洋志、内田也哉子、滝沢眞規子、當真あみ、永瀬莉子、波瑠、本田響矢、吉田羊が出席した。