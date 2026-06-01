又吉直樹 パンサー向井＆サルゴリラ児玉と“約10年"続いているラジオに本音「最近、ウケているというより笑われている感じがする」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。5月25日（月）～28日（木）の4日間は、ラジオ局の垣根を越えて、さまざまな番組のパーソナリティが登場する“ラジオフレンズWEEK♪”をお届け。5月26日（火）の放送は、お笑い芸人・作家の又吉直樹さんと、イラストレーターのたなかみさきさんが登場！ 本記事では、お2人とラジオの関係について伺った模様を紹介します。

◆又吉「実のある話はしてないです」

れなち：今週は「ラジオフレンズWEEK♪」という企画をおこなっていまして、ラジオの話も伺えればと思いますが、又吉さんは、パンサーの向井（慧）さんと、サルゴリラの児玉（智洋）さんとの仲良し3人組で「又吉・児玉・向井のあとは寝るだけの時間」（NHK AM）という番組を長く続けていらっしゃいますよね？

又吉：はい、元々3人で住んでいた時期がありまして。その前からずっと仲良かったんですけど、その延長線みたいな、リビングの雰囲気でやっているラジオですね。ただ最近「始めた10年くらい前は、もうちょっと後輩の2人に尊敬されていたんちゃうか」と思うことが多くなって……（笑）。僕がちょっと噛んだり、テンションが定まっていなかったりすると、すごく笑われている感じが……ウケているというより笑われている感じがするんです。

たなか：フフフ（笑）。

れなち：そうなんですか（笑）？

又吉：そこはもう自分ではコントロールできないんですけど。例えば、番組が始まるときに「又吉」って僕がまず言って、「児玉、向井、あとは寝るだけの時間」みたいな感じで始めるんですけど、僕の「又吉」っていう第一声が、日によってバラつきがあるらしくて。僕は分からないんですよ。でも2人的に面白いのは、僕が落ち込んでる日は、ちゃんと「又吉」のテンションが低いらしくて。

れなち：へえー！

又吉：「人前に出る仕事で、そこが連動する人って珍しい」と言われて。

れなち：確かに、日常が出ちゃうんですね。

又吉：僕は分かんないですけどね。

れなち：向井さんは、朝の帯のラジオ番組をずっと担当されていたり、児玉さんはキングオブコントでチャンピオンになられて、後輩2人の活躍も含めて、スタートしたときとお仕事の状況が、皆さんそれぞれ変わってきていると思いますけど、番組のなかで仕事の内容の話というのは、あまりされないですか？

又吉：そこまで多くないですけど……向井が朝からラジオをやっているので、かつては、毎週ラジオ終わりに3人でご飯を食べに行っていたんですけど、今はやっぱり、向井は仕事に備えて帰るみたいな。

れなち：そっか、遅くまでいられなくなっちゃって。

又吉：そうですね。たまに僕が誘っても「行かない、帰る」って言われて、「家に遊びに行っていい？」って言っても「ダメ、来んな」とか言われるので（笑）。

たなか・れなち：ハハハ（笑）！

又吉：まあ、頼もしいですけどね。

れなち：じゃあある種、この番組で会うことが楽しみというか、仕事というよりも近況報告の場みたいな。

又吉：そうですね。リスナーの方も、その空気感を楽しんでくれているので、なんか仕事っぽくラジオをすると「働かないでください」っていうメールが来たりして（笑）。不思議な空間です。

れなち：確かに、私も何度か聴かせていただきましたけど、なんだか（親友同士で）ダベっている感じが良かったです。

又吉：そうですね、実のある話はしてないです。

◆“よく分からない枠”でラジオパーソナリティに!?

れなち：たなかさんも、昨年までJ-WAVEで「Midnight Chime」というレギュラー番組を5年半やられていたんですよね？

たなか：そうなんです。

れなち：それは、何がきっかけだったのですか？

たなか：いろんなラジオにゲストで呼んでいただいて。多分「この人、やれそうだな」と思っていただけたのかなって。それで、パーソナリティとして深夜にやっていましたね。

れなち：だって、イラストレーターでラジオのパーソナリティをやるって……。

又吉：珍しいですよね。

たなか：そうですよね。多分、タレントさんでもない“よく分からない枠”として1枠あってもいいんじゃないか？ みたいな感じだったと思います（笑）。

――ほかにも、番組では又吉さんが読み句、たなかさんがイラストを手がけた初の共著「失恋カルタ」（Gakken）について語る場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM