大戸屋は2月13日～3月31日の期間、「具だくさん豆乳タッカンマリ」などの「韓国食堂」メニューを全国の大戸屋ごはん処にて数量限定で販売する。

韓国ごはん

「韓国食堂」は、本場の味わいを同店ならではの定食スタイルで楽しめる韓国フェア。

「具だくさん豆乳タッカンマリ」(定食:1,380円/単品:1,290円)は、人気の韓国料理「タッカンマリ」を、大戸屋流にアレンジしたもので、塩麴に漬け込んだ鶏肉に、じゃがいもや長ねぎ、トッポギ餅を合わせ、満足感のある一品に仕上げている。

鶏出汁と豆乳のやさしいコクに、特製ラー油のほどよい辛味がアクセントとなっている。

「鉄板 辛味噌サムギョプサル」(定食:1,490円/単品:1,400円)は、韓国みそダレに漬け込んだ豚バラ肉を炭火で焼き上げ、肉も野菜もキムチも一緒に楽しめる満足感のある一品。 コチュジャンベースの付けダレで旨辛のコクをプラスできる上に、チョレギサラダ付きのためボリュームが飽きのこない工夫がされている。

なお、地域により一部の具材が異なる。

「甘辛コクだれのヤンニョムチキン」(定食:1,320円/単品:1,230円)は、特製の竜田だれに漬け込んだもも肉がジューシーで食べごたえのある仕上がりになっている。

コチュジャンをベースに、にんにくと醤油を加えた甘辛コクだれが程よい辛味を楽しめる。たっぷりの甘辛だれとキャベツで、ごはんが進むやみつきチキン。

定食のご飯は、甘辛ソースと卵黄が食欲をそそる「ピリ辛ネギ玉ご飯」(変更:＋230円/単品:380円)や、さらにマグロとおくらをプラスした「ピリ辛ユッケご飯」(変更:＋340円/単品:490円)にグレードアップできる。

イオンモール倉敷店および半田市役所リコリス店では、「甘辛コクだれのヤンニョムチキン」のみ販売する(販売内容は異なる)。

また、イオンモール須坂店・イオンモール高崎店・イオン天王町店・イオンモール日の出店・アリオ亀有店・アリオ橋本店・イオンモール川口店・イオン相模原店では「甘辛コクだれのヤンニョムチキン」と「鉄板 辛味噌サムギョプサル」と「韓国風のせご飯」のみの販売となる。

なお、期間中であっても欠品となる可能性がある。