コピス吉祥寺は2月21日～23日、韓国の魅力を体験できるイベント「韓国気分」を開催する。時間は10：00～17：00(23日は16：00まで)。

Green Green Korean Dining

同イベントは、旅行に行かずともご当地の雰囲気を楽しめる「気分シリーズ」の第二弾。本格韓国料理店「Green Green Korean Dining」は、手作りの韓国料理を提供する。キッチンカーのお店「ウソップチキン」は、チキン、ソトックソトック、チーズボールなどを販売する。両店舗とも、コピス吉祥寺初出店。

ウソップチキン

韓国風イチゴ飴とフルーツミックスを味わえるタンフル専門店「BerryMoon」も出店する。そのほか、会場にはSNSで話題の「ドバイもちクッキー」やトゥンカロンなどのスイーツから、本場の味を再現した自家製キムチまで、さまざまな韓国グルメが登場する。

マカロンシェリー

ドバイもちクッキー

最新の韓国コスメ、キャラクターグッズなど多彩な物販ブースも設置する。

Ho Hope 1977

体験型コンテンツも充実しており、プロによるワンポイント韓国メイクや、1本のモールをねじってくるくる曲げて作る「モールドール」のワークショップを実施する。シールなどで小物を飾る流行の「クミギ」を無料で楽しめるコーナーも設ける。

メイク体験イメージ

モールドールイメージ

ステージでは地元に縁のあるチームがK-POPダンスを披露し、会場を盛り上げる。