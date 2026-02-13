仕事帰りや休日などに、「ちょっとだけ飲んで帰りたいけれど1人だし……」という日があります。15時くらいにそんな気分になったとしても、居酒屋は17時まで開かないし、何か買って帰って家で飲むのも味気ないなあという時。吉野家という選択肢はいかがでしょうか。1,000円前後でお酒1杯＋つまみを楽しむ「1000円くらいで1杯飲んで帰りたい」シリーズ。今日は吉野家でひとり飲みにチャレンジしましょう。

カウンター席ではなくテーブル席を選べば視線は気にならない

吉野家でひとり飲みをする場合、まず入店時から留意すべきことがあります。できれば中央に店員さんがうろうろするタイプのカウンター席ではなく、端のテーブル席を確保すること。1人だと「お好きなカウンター席にどうぞ～」と言われますが、「あそこでも良いですか?」とテーブル席に移らせてもらうと吉です。店員さんは「もちろんですよ～どうぞ～」と快く案内してくれました。もちろん、それが可能な空いている時間帯に行くことをおすすめします。

今回、「ひとりちょい飲み」企画で様々なチェーン店を訪れている私ですが、ダントツでハードルが高かったのがこの吉野家でした。客同士の目が合う構造のカウンター席は平日昼間に飲むにはちょっと厳しい。できれば視線を気にせず楽しめるテーブル席(もしくは壁を向いたカウンター席)の確保が前提条件となるのです。

さて、座席を確保できたのでメニューを選びます。吉野家といえば、もちろん牛丼でしょう。お酒にも合うかもしれません。しかし今回は少量の異なるおつまみで飲みたいのです。

今回は牛丼はスルーいたします

メニューの「単品」のコーナーに注目してください。100～200円台で楽しめるおつまみがたくさん!

もちろん、飲み屋さんではありませんので、お酒のラインナップは少な目です。うーん、「冷酒」と記載している時点で、おそらく美味しくないんでしょう、と思われるかもしれません。しかし今回はこの「冷酒」を注文します。詳細はのちほど。

冷酒は"牛皿に合う"吉野家専用酒

注文した商品が到着しました。

メニューには冷酒、としか記載されていなかった日本酒ですが、エモさあふれる小瓶に入って登場しました。グラスまでついています。実はこのお酒、新潟県の老舗酒蔵「柏露酒造」が吉野家の牛皿に合う味わいで開発した日本酒。柏露酒造のオンラインショップでも販売しており、自宅で吉野家の牛皿テイクアウトとともに楽しむ人もいるほど、密かなファンも多い日本酒なのです。

吉野家のロゴ入りでオリジナルだと一瞬でわかります

本醸造生貯蔵酒ですっきりとしたキレ味の良さが特長で、確かに吉野家の牛の甘辛い味と合う! 良くも悪くもクセがないので、するするっと飲みやすく、1人でも1合があっという間でした。まだご存じない方も多そうだし、せっかくなのだからメニューにその旨記載しておけば良いのになぁ。ちなみに取り扱い店舗が限られているので、事前にホームページで取り扱い店舗を確認すると良いです。

間違いない組み合わせとSDGs

さて、さっそく日本酒で吉野家飲みを楽しみましょう。外せないのは牛小鉢です。メニューの写真だと小さく見えましたが、少なすぎず絶妙なサイズ感。

そして半熟卵も一緒に注文してみました。

半熟卵

まずは日本酒とともに牛小鉢をつまみます。

牛小鉢をつまむ

途中で味変がてら、温泉卵に牛をin。

そりゃあ間違いのない組み合わせですわ

温泉卵はどうしても最後全部をすくいきれないものですが、牛ですくうというライフハックも発揮できます。

極限まで食品ロスを減らすSDGs

予想外にジューシーすぎた鯖

2014年頃から登場した「牛さば定食」の鯖が単品でも楽しめるのですね。私は吉野家の鯖とは初対面です。驚いたのは単品注文でもサイズがかなりデカイこと! 5cm四方くらいでしょうか。

しかもかなり脂がのっていてジューシー。これだけでも日本酒一杯いけそうなほど脂分も塩分もたっぷりで食べ応えがあります。

どれかと組み合わせてみようかな～と思っていた味付のりは最後に余ってしまいましたが、残りの日本酒とともに楽しむことができました。

海苔と日本酒も合うのでね

そしてお会計は1,073円!

座席選びさえ慎重に行い、視線が合わない位置選びが成功すれば、客も店員さんも特にこちらを気にすることはありません。それでも気になる場合には「日本酒が用意されている時点でひとり飲みも歓迎されているのだ、何が悪い」と開き直るのが大人のたしなみです。日本酒の取り扱いがある店舗が若干限られているのはネックではありますが、お近くに取り扱い店舗がなければテイクアウトして好きな日本酒で自宅で楽しむのもアリですよ!