レインズインターナショナルが展開するフードコート専門店「牛角焼肉食堂」は1月16日、「石鍋豆腐コムタン定食」(1,078円)を一部除く全国で発売する。

同商品は、「辛いものは苦手だけれど、石鍋のグツグツ感を楽しみたい」という声をきっかけに、約2年の開発期間を経て完成した一品。ベースとなるのは、"牛"の旨味をじっくり引き出した韓国伝統のスープ「コムタン」。同店では、ここに旨味食材の"あさり"を加え、牛のコクと貝の旨味が重なり合う、濃厚でありながらやさしい味わいの"辛くないチゲ"に仕立てた。さらに卵黄を加えることで、まろやかさと奥行きのあるコクをプラスしている。

提供は、定番メニュー「石鍋豆富チゲ定食」(1,078円)でもおなじみの石鍋。熱々の状態で提供されるコムタンには、豆富、豚肉、あさり、ねぎなどの具材をたっぷりと使用し、食べ応えのある仕上がりに。また、別皿で添えた「キムチ」と「旨辛だれ」をスープに加えることで味の変化も楽しめる。

販売期間は1月16日～3月15日までで、なくなり次第終了となる。なお、イオン板橋店、イオンモール熊本店、イオンモール京都および2月以降にオープンする新店舗では販売しない。