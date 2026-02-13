ファミリーマートは2月17日、ファミマの中華まんから「極旨黒豚まん ピリ辛味噌」(240円)を全国のファミリーマートで発売する。

「極旨 黒豚まん」(240円)は、具材比率50%にこだわり、国産の黒豚と玉ねぎを100%使用した具材ともっちり弾力のある生地が特長の商品で、2019年の発売以降、累計販売数8,000万食を突破している。2024年には第82回「ジャパン・フード・セレクション」の最高位であるグランプリを受賞した。

発売7年目となる昨年9月には、初のフレーバーとして、アンケート調査で食べてみたい味No.1にランクインした"カレー味"を商品化した「極旨 黒豚まんカレー」を、11月には食べてみたい味No.2にランクインした"てりやき味"を商品化した「極旨 黒豚まんてりやき」を発売し、いずれも好評を得た。

今回第3弾として、同商品の食べてみたい味No.3にランクインした"ピリ辛味噌味"を商品化した。

同商品は、国産の黒豚と玉ねぎを100%使用し、もっちり弾力のある生地はそのままに、具材の中心に味噌、唐辛子、ニンニク、生姜などをブレンドした「特製ピリ辛味噌だれ」を入れた。味噌などに加えて、ローストした味噌原料を使用することで、独特の風味と旨味を出し、さらに醤油もろみを隠し味に加えることで発酵した旨味のある特製ピリ辛味噌だれに仕上げた。また、中具の黒豚と玉ねぎにも特製ピリ辛味噌だれと唐辛子を混ぜ合わせることで、食べ進めるとじわじわ辛さが追いかけてくる、やみつき感のある味わいに仕上げた。