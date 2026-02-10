亀田製菓は2月10日より、SNSで人気のmofusandとコラボレーションした新商品「ハッピーニャーン コーンポタージュ味」を、全国のファミリーマートにて発売している。

亀田製菓「26g ハッピーターン ハッピーニャーン コーンポタージュ味」

本コラボでは、2月22日の「ねこの日」に合わせて企画された特別なハッピーターン「ハッピーニャーン コーンポタージュ味」(186円、26g)が登場。おせんべいの生地には、しあわせにゃ気持ちになれるハート形を採用。味付けは、ハッピーパウダーととうもろこしを絶妙な甘じょっぱいバランスで組み合わせ、とまらにゃいコーンポタージュ味に仕上げられている。

パッケージデザインは、SNSを中心に人気を集めている「mofusand」とコラボした描きおろしのにゃんこ。デザインは4種類用意されており、左右でイラストがつながる仕掛けつき。さらに、ハッピーターンのブランドロゴも特別仕様になるなど、ねこ好きさんはもちろん、mofusandファンにもたまらない特別なパッケージとなっている。

なお、ファミリーマートは2月10日より、ねこモチーフのデザート・パン・お菓子や日用品などのオリジナル商品17種類を発売する特別企画「ファミリ～にゃ～ト大作戦!」をスタートしている。