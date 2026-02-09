ファミリーマートは2月10日から、「ファミリ～にゃ～ト大作戦!」を全国のファミリーマートで開催する。

2月22日の"ねこの日"に合わせて、ねこモチーフのデザート・パン・お菓子や日用品などのオリジナル商品17種類を発売する。4回目となる今年は、"肉球"や"しっぽ"など、ねこの魅力を細部まで表現した商品に加え、ねこをモチーフにしたオリジナルパッケージを多数用意。人気商品との初コラボ商品など、店内が"ねこだらけ"になる商品をラインアップした。

「mofusand」監修商品

毎年好評の「mofusand」監修商品として、肉球をイメージしたいちごムースをトッピングしたタルト「肉球タルト」(248円)や、オリジナルシール付きの「わっふれ～む」(250円)、かいじゅうにゃんと子猫デザインのシリアルボウル付き「シリアルボウル&白桃ゼリー」(960円)、2種類の猫の顔をかたどったおまんじゅう「ふたごのねこまんじゅう」(195円)などが登場する。

ハート型のハッピーターン「ハッピーニャーン」(186円)や、コラボパッケージの「ラムねこハイチュウ」(257円)、「午後の紅茶 おいしい無糖」(170円)、忍者めし鋼とのコラボ商品「ニャン者めし鋼 ピーチ味」(183円)なども発売される。

©mofusand

Coonyさん監修商品

猫専門イラストレーターCoony(クーニー)さん監修商品には、「にゃんともおいしい」シリーズ初の濃厚なショコラテリーヌ「にゃんともおいしい くろねこテリーヌ ショコラ」(248円)や、描きおろしデザインのオリジナルサコッシュと焼菓子を詰め合わせた「Coonyねこねこサコッシュ&ブラウニーセット」(2,220円)などが登場する。

「にゃんともおいしい くろねこテリーヌ ショコラ」(248円)

ヤマト運輸 コラボレーション商品

ヤマト運輸とのコラボレーション商品として、「クロネコのオムレット」(298円)を発売する。ふんわりココアオムレット生地でココアクランチ入りのクリームを包み、ヤマトグルーㇷ゚公式キャラクター「クロネコ・シロネコ」の紙ピック1枚とクロネコをイメージしたネコ型のビスケットをトッピングした。紙ピック、パッケージともにデザインは全3種類となる。

©ヤマトホールディングス・電通・坂崎千春

「mofusand」デザインのホットスナック袋も

キャンペーン期間中、「mofusand」デザインのホットスナック袋(ファミチキ袋)と、中華まん袋が登場する。ファミチキ袋は全5種類、中華まん袋は全3種類のパッケージデザイン。数量限定のため、各店舗なくなり次第終了となる。

「mofusand」オリジナルグッズなどが当たる

期間中、アプリ「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、「mofusand 2026コラボ 描き下ろし マルシェバッグ」やファミマポイント222円相当が当たる。キャンペーン期間は2月10日～2月23日まで、応募期間は2月10日～2月27日までとなる。

mofusand 2026コラボ 描き下ろし マルシェバッグ(22名)

アイスを2個同時に買うとアクリルチャームがもらえる

期間中、対象のアイスを2個ご購入ごとに、限定デザインの「mofusand」オリジナルアクリルチャームが1個もらえるキャンペーンを実施する。期間は2月10日AM10:00～2月23日まで。景品が無くなり次第終了となる。

ファミマオンラインに「HAPPY BOX」が登場

雑貨ブランドHAPiNSが展開するオリジナルキャラクター「ふくふくにゃんこ」と、ファミペイ公式キャラクター「ファミッペ」が初めてコラボレーションした福袋「HAPPY BOX(ファミッペとふくふくにゃんこ)」(3,850円)をファミマオンラインで発売する。ファミッペが三毛猫「ミケランジェロ」の着ぐるみをまとった、もちもち触り心地のミニ抱きぐるみをはじめ、日常に癒しを届ける限定グッズを詰め合わせた。

予約期間は2月10日10:00～2月23日23:59、受取期間は6月19日～7月2日となっている。

「ファミリ～にゃ～ト ペットフードドライブ」今年も実施

「ペットフードドライブ」は、家庭で眠っている未開封のペットフードをファミリーマート店舗に持ち込み、保護猫などの食事支援に役立てる取り組み。昨年は、ねこに関する名前を持つ店舗を中心に実施し、全国から合計「2,948匹のねこの1日分」に相当するペットフードが集まり、保護活動を実施している団体に保護猫へのごはんとして活用された。

昨年の反響を受け、今年は加盟店等店舗を拡大し、ペットフードドライブボックスを全国のねこにまつわる9店舗に設置する。寄せられたペットフードは、公益財団法人 日本動物愛護協会に寄贈され、各地の保護活動を実施している団体で活用される。

ファミリ～にゃ～ト ペットフードドライブ

設置期間は2026年2月10日～3月2日。実施店舗は、福島黒岩店(福島県)、川口猫橋店(埼玉県)、入間市役所との連携により実現した入間扇町屋店(埼玉県)、ムスブ田町店(東京都)、渋谷キャットストリート店(東京都)、千種猫洞通店(愛知県)、猫屋町店(広島県)、和歌山福島店(和歌山県)、新宮湊店(福岡県)となる。

さらに、キャンペーン商品の売上の一部を、日本動物愛護協会に寄付し、地域猫活動に役立てる。