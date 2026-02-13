クリアファイル が もらえる企画や、オリジナル フード・グッズの販売などを実施。一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く。

ローソンは、2月17日より全国のローソン店舗で『新劇場版 銀魂 吉原大炎上 』のキャンペーンを実施する。本キャンペーンでは対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナル クリアファイル が もらえる企画や、オリジナル フード・グッズの販売などを実施。一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く。

先着・数量限定でもらえる!オリジナル クリアファイル(全8種 各店計 21枚)

2月17日7:00～3月2日の期間中、キャンペーン期間中に対象のお菓子を2点購入すると、先着・数量限定で「オリジナルクリアファイル」を1枚プレゼントする。景品がなくなり次第終了。景品は1人1店舗の買い物につき各種1枚、計8枚まで。

オリジナルフード発売!

2月17日より、オリジナルフード「トッポ 銀魂 オリジナル ダイカットステッカー1枚入り 全4種」「トッポ ザ・ショコラ 銀魂 オリジナル ダイカットステッカー1枚入り 全4種」(いずれも977円)を発売する。商品がなくなり次第終了。ステッカーは全4種のうちいずれか1枚を封入、ランダムとなっており、絵柄は選べない。

トッポ 銀魂 オリジナル ダイカットステッカー1枚入り 全4種(977円)

トッポ ザ・ショコラ 銀魂 オリジナル ダイカットステッカー1枚入り 全4種(977円)

ローソン・@Loppi・HMV限定 数量限定!オリジナルグッズ

ローソン店頭・@Loppi・HMV 限定で 『新劇場版 銀魂 吉原大炎上 』 のオリジナル商品を、2月17日より順次発売 数量限定商品のため、商品がなくなり次第終了。

アクリルスタンド(全8種)(各1,760円)

缶バッジ(全8種)(550円)

全8種のランダム 形式での販売。Loppi・HMV&BOOKS online では 単品ランダムでの販売(550円)と 缶バッジ コンプリートセット(4,400円)を販売する。

@Loppi・HMV 限定予約販売

2月17日10:00～2026年3月23日23:30の期間中、@Loppi・HMV 限定で 『新劇場版 銀魂 吉原大炎上 』 のオリジナルグッズを予約販売する。お渡し日は7月23日より開始。また、ローソン・@Loppi・HMV 限定オリジナル商品は @Loppi・HMV&BOOKS online にて予約受付も実施する。期間内でも数量に達し次第予約終了となる場合がある。

ジャスタウェイの温感マグカップ(3,300円)

なりきり!からあげクン ミニぬいキーホルダー(全5種)(各1,980円)

ミニぬいポーチ(全2種)(各2,530円)

ミニぬいセット(全5種)(各4,510円)

ビッグタオル(全8種)(各5,500円)

オリジナルグッズ付ムビチケコンビニ券

Loppi限定で、「湯呑＋コースターセット付ムビチケコンビニ券」(4,580円)を発売する。

受付期間は2月12日23:30まで。お渡し日は6月11日より開始。Loppi にてお申込み後、レジにてすぐにムビチケコンビニ券が受取れる。数量限定につき、なくなり次第予約終了。。

また、事前座席選択可能なムビチケコンビニ券(グッズはつかない)は、2月12日23:30まで発売。

さらに@Loppi・HMV 限定予約商品として、湯呑＋コースターセットのみ(各2,980円)の予約も受付ている。受付期間は3月2日23:30まで。お渡し日は6月11日より開始。

(C)空知英秋／劇場版銀魂製作委員会

(C)Lawson,Inc.