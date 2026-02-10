ローソンは2月3日、「マロンミルクティー」(380円)を、「MACHI café＋(マチカフェプラス)」導入店舗で発売した。

マロンミルクティー

同商品は、生乳100%のミルクを使用したオリジナルのミルクティーに、まったりとしたマロンクリームを加えて仕上げた。ミルクの甘味と栗のコク、香ばしさが重なり合い、とろけるようなまろやかさが楽しめる。ホットでのみで提供する。