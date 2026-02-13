東日本旅客鉄道は2月16日から、「春はおトクに!モバイルSuicaキャンペーン」を実施する。

新規会員登録で総額2.5億円相当を大放出

第1弾では、初めてモバイルSuicaの会員登録をした人を対象に、モバイルSuicaチャージ200円分をプレゼントする。エントリーは不要。キャンペーン期間は2026年2月16日4:00～4月15日23:59まで。

サンリオキャラクターズの限定カードフェイスをプレゼント

第2弾では、期間中にモバイルSuicaで通勤・通学定期券を購入した人を対象に、もれなくサンリオのキャラクターをデザインした限定カードフェイス3種類をプレゼントする。

エントリーは不要。条件は、モバイルSuicaに会員登録が済んでいること、期間中に同アプリで通勤・通学定期券の新規/継続購入が完了していること。キャンペーン期間は2026年3月1日～4月15日まで。

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664476

モバイルSuica×ビューカード新規利用キャンペーン

ビューカードでもモバイルSuicaキャンペーンを実施する。キャンペーン期間は2026年2月16日～4月30日まで。

期間中に、ビューカード会員専用インターネットサービス「VIEW's NET」または「ビューカードアプリ」でエントリーのうえ、ビューカードで新規にモバイルSuica定期券を購入、もしくは新規にモバイルSuicaオートチャージを利用された人を対象に、総額1,000万ポイントのJRE POINTを山分けでプレゼントする。

JRE BANK口座をビューカードの引落口座に設定、もしくは即時発行(バーチャルカード)により入会したビューカードを利用した場合は、それぞれ山分けポイント数を2倍とする。

キャンペーンの詳細は2月16日公開予定のビューカードホームページで確認できる。