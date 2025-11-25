東日本旅客鉄道(JR東日本)は11月25日、モバイルSuicaのアップデートを行い、新たにコード決済サービス「teppay(テッペイ)」を2026年秋より提供開始する予定であることを発表した。

teppay

モバイルSuica・モバイルPASMOのアップデートに合わせて、アプリ内にコード決済サービスteppayを提供開始する。モバイルSuicaでは2026年秋に提供開始予定であり、2027年春にはパスモと提携し、モバイルPASMOにおいても同サービスの提供を予定している。提供開始日は決まり次第、別途知らされる。

画面イメージ

既にモバイルSuica・モバイルPASMOを利用している場合、新たなアプリのダウンロードや登録は不要。両アプリのトップ画面がリニューアルされ、追加される「teppay」ボタンを押すと画面が切り替わり、「コード決済」「残高の送付」「オンライン決済」等のサービスが利用可能となる。

コード決済で高額のお買い物が可能に

コード決済機能

モバイルSuicaとモバイルPASMOの交通系IC残高の上限額(2万円)を超える買い物が可能となる。teppayにビューカードを連携するとチャージ不要で利用でき、決済時には買い物に使えるteppayポイントが付与される。teppayマークのあるお店のほか、Smart CodeTMマークのある全国160万か所以上で利用できる。なお、Suica・PASMO等の交通系電子マネーが使えるお店と同サービスが使えるお店は異なる。

teppay残高を送る、受け取る

teppayユーザー同士で「残高を送る・受け取る」ことが可能。モバイルSuicaとモバイルPASMOでアプリを超えたやり取りが可能となる。teppay残高から交通系IC残高へのチャージや、モバイルSuica・モバイルPASMOの定期券等の購入も可能となる。

オンライン決済機能も

オンライン決済機能

teppay残高をインターネットでの買い物に利用できる「teppay JCBプリカ」をアプリ内で発行することが可能。タクシー、飲食店などのモバイルオーダーの利用も可能となる。

地域限定バリューの利用が可能

地域限定バリュー

地域限定バリュー(通称バリチケ)は、特定の地域に限定して利用できるバリュー(残高)で、teppay残高と組み合わせての支払いが可能となる。各地の自治体のプレミアム商品券、キャッシュレス還元事業等に活用することで、域内への移動・消費を活性化する。