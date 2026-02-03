ビックカメラは2月2日、「ビックカメラSuicaカード」新規入会キャンペーンを開始した。

同カードは、ビックカメラでの会計時に利用すると、ポイント還元率が基本10%のところ、+1%の11%になるお得なクレジットカードとなっている(還元率は商品により異なる)。キャンペーン期間中は通常付与されるビックポイントに加え、最大10,000円相当のポイントがもらえる。

入会申し込み期間は2月2日～4月30日、クレジット利用対象期間は2月2日～5月31日までとなる。対象店舗はビックカメラ店舗およびAir BicCameraであり、コジマ・ソフマップなどのグループ店舗、ビックカメラ・ドットコム、一部店舗はキャンペーン対象外となっている。

入会申し込み期間中に申し込みを行い、ビックカメラ公式アプリよりキャンペーンへのエントリーしたうえで、以下の3つの条件をすべて満たすと、合計最大10,000円相当のポイントがプレゼントされる。(10,000円相当のポイントとは、9,000ビックポイント＋JRE POINT 1,000ポイントを指す)

1.店頭入会でお得

店頭で即日発行の同カードを申し込み、同社公式アプリを提示すると、その場で1,000ビックポイントがもらえる。

2.使えば使うほどお得

本キャンペーン期間中に新規発行した同カードを利用して対象店舗で買い物をすると、期間中の支払い合計金額に応じて最大8,000ビックポイントが付与される。

具体的には、税込1万円以上5万円未満で500ポイント、5万円以上10万円未満で1,000ポイント、10万円以上20万円未満で2,000ポイント、20万円以上30万円未満で4,000ポイント、30万円以上40万円未満で6,000ポイント、40万円以上で8,000ポイント。

ビックカメラ公式アプリよりエントリーが必要となる。エントリーと決済の順番は問わない。

3.JCBブランドを選んでお得

申し込み時にカードブランドをJCBにすると、JRE POINTが1,000ポイント付与される。このポイントは1,000ビックポイントへの交換も可能となっている。

さらに、ビックカメラを含む加盟店にて、モバイルSuicaへの5,000円以上のチャージ、またはモバイルSuica定期券の購入のいずれかを含む総額10万円以上(税込)を支払うと、JRE POINT2,000ポイントが進呈される。