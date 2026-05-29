三井住友カードは5月29日、同社が発行する最上位カード「三井住友カード Visa Infinite」の2026年7月開催分となる会員限定イベントラインアップを公開した。

「京都 南禅寺畔 瓢亭」で懐石料理とホタル観賞を楽しむ

7月4日、「京都 南禅寺畔 瓢亭」(京都府・南禅寺)にて懐石料理と1000匹のホタルによる光の饗宴を愛でる会を開催する。募集人数は24名で、エントリー締切は6月1日。同店の本館広間を借り切り、400年余の歴史を有し、今なお日本料理を牽引する名店の京料理の粋を堪能した後、琵琶湖疎水から引かれた小川が流れる庭に1,000匹の蛍を放つ。

「京都 南禅寺畔 瓢亭」の懐石料理と1000匹のホタルによる光の饗宴を愛でる会

オリンピックコンサート2026とアスリートとの特別交流

7月10日に東京芸術劇場(東京都・豊島区)コンサートホールで開催される「オリンピックコンサート2026」に無料招待する。迫力あるオリンピック映像とフルオーケストラの競演、さらにTEAM JAPAN(ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック出場選手ほかを予定)も登場するコンサートを鑑賞できる。コンサート後にはVisa Infinite会員限定で、多数のアスリートと近い距離で一緒に楽しめるアフターパーティー「Meet & Greet Lounge」に招待する。募集人数は100名、エントリー締切は5月31日。

オリンピックコンサート2026とアスリートとの特別交流

ORANGE RANGE結成25周年ライブを良席で観賞

7月26日には、結成25周年を迎えるORANGE RANGEによるアニバーサリーライブ「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026 presents ORANGE RANGE (祝)25周年 ベストヒット・チャンプルー」が横浜BUNTAI(神奈川県・横浜市)で開催される。Visa Infinite会員にはフロントサイド指定席、プレミアムラウンジ付きソファBOX席の良席を用意する。また、公演前にはリハーサル見学とアーティストとの集合写真撮影も実施する。

エントリー締切は6月1日。募集人数は、フロントサイド指定席が7組14名(1人15,000円)、プレミアムラウンジ ソファBOX席が8組16名(1人20,000円)となる。

YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026 presents ORANGE RANGE (祝)25周年 ベストヒット・チャンプルー

トニー・アウスラー展のプライベートガイドツアー

7月30日には、TOKYO NODE GALLERY A/B/C(東京都・虎ノ門)にて「トニー・アウスラー」展のプライベートガイドツアーを実施する。

地上200mの「TOKYO NODE GALLERY」を貸し切り、現代アートの巨匠トニー・アウスラーの日本初の大規模個展を鑑賞できる。MoMA収蔵の代表作から、世界初公開となるデヴィッド・ボウイとの共作など、光や音が交錯する没入型インスタレーションが一堂に会す。森美術館のキュレーター・本展企画者の椿 玲子氏のガイドのもと、天空のギャラリー空間で作品を深く読み解く、一夜限りのアート体験が楽しめる。募集人数は100名で、エントリー締切は6月30日。料金は1人2,400円となる。

各イベントは会員専用サイトからエントリー可能。いずれのイベントも、応募多数の場合は抽選となる。