ファミリーマートは2月1日から、アプリ「ファミペイ」を活用した2大キャンペーンを開催する

キャンペーン1「無料クーポン大放出祭り!」開催

2月1日から開催する「無料クーポン大放出祭り!」では、ファミペイ払いをするとスタンプが1個たまり、2個以上で必ず無料クーポンと交換できる。また、会計時にファミペイ提示をすると挑戦できるゲームでは、当たりが出ると対象商品の無料クーポンやファミマポイントがもらえる。ゲームの当選確率は99%となっている。

スタンプためると無料クーポンが必ずもらえる

期間中に、ファミリーマート店舗でファミペイのバーコードをレジでスキャンし、ファミペイ払いで買い物をするたびにスタンプが1個たまる。たまったスタンプは、無料クーポンと交換、または抽選特典に応募することができる。

スタンプ40個で「ファミチキ(骨なし)」の無料クーポン、あわせて、抽選でファミチキ100個分相当のファミマポイント(24,000ポイント)を10名に進呈するWチャンスを用意する。

スタンプ24個では「ファミマルキッチン冷凍食品」いずれか1点となり、対象商品は「麺屋こころ監修台湾まぜそば」「もちっと麺と濃厚だれの 汁なし担々麺」「すず鬼 スタ満まぜそば」「香酢が効いた旨辛たれ ビャンビャン麺」「濃厚だれが極太麺によく絡む濃厚魚介つけ麺」「味仙本店監修台湾ラーメン(冷凍)」となる。

スタンプ12個ではファミチキ(骨なし)1個、スタンプ4個では「ファミマル お茶・紅茶・ティー 各種 600ml」(118円)、スタンプ2個で「ブラックサンダー( 21g)」の無料クーポンがもらえる。

スタンプ獲得期間は2月1日0:00～2月28日23:59(スタンプ交換期限は3月1日まで)。クーポン利用期間は2月1日0:00～3月4日23:59までとなる。

99%の確率で当たる、ファミペイゲーム

期間中に、ファミリーマート店舗でファミペイのバーコードをレジでスキャンして買い物するたびに、その場で同アプリの「チャレンジ」タブから、無料クーポンなどが当たるゲームに参加できる。

特典は、1等が「ハーゲンダッツミニカップ対象商品いずれか1点無料クーポン」、2等が「こだわりのフロランタン」「ざくざく食感のクッキー」いずれか1点無料クーポン、3等が「ファミマルスイーツ各種いずれか1点80円引きクーポン」、4等が「1円相当期間限定ファミマポイント」となる。

実施期間は2月1日～2月28日、クーポン利用期間は2月1日0:00～3月1日23:59まで。

キャンペーン2「毎日挑戦ゲーム」

毎日挑戦ゲーム

1日1回挑戦できる!毎日挑戦ゲーム

JR東日本とファミペイの初コラボレーションキャンペーンとして、同アプリ内で1日1回参加できる「毎日挑戦ゲーム」を実施する。オリジナルカラーの「Suicaのペンギン」がデザインされた「Suica のペンギン 限定トートバッグ」や、クリスピーチキン(プレーン)無料クーポン、100円相当のファミマポイントなどが総勢962万300名に当たる。キャンペーン期間は2月1日0:00～2月28日23:59までとなる。

Suicaのペンギン 限定トートバッグ

モバイルSuicaにチャージでチャンス

ファミペイの「チャレンジ」タブからキャンペーンにエントリーし、キャンペーン期間中に同アプリでモバイルSuicaに合計3,000円以上チャージした人の中から抽選で、Suicaのペンギン 限定トートバッグが100名に当たる。期間は2月1日10:00～2月28日23:59まで。